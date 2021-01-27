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После заявления Путина заняться виноделием акции "Абрау Дюрсо" выросли

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- Мария Стрельцова
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Президент России Владимир Путин после завершения срока его полномочий может стать советником омбудсмена и предпринимателя Бориса Титова, который занимается виноделием. Об этом глава РФ заявил во время онлайн-встречи со студентами российских вузов, передает РИА Новости.

"Я, когда работу закончу, может быть, к нему в советники пойду. Но не как бизнесмен, а как специалист, хотя бы в области права", - сказал Путин.

Он также подчеркнул, что бизнес его никогда не интересовал. "Это не мое, совсем", - отметил президент.

Борис Титов более девяти лет был председателем совета Союза виноградарей и виноделов России, его семье принадлежит один из крупнейших производителей вин в России - "Абрау-Дюрсо".

К слову, после данного заявления президента России, акции "Абрау Дюрсо" выросли на 10%.

Президент заговорил о виноделии, комментируя расследование соратников Алексея Навального о "дворце" в Геленджике, который создатели расследования приписали президенту. Глава государства подчеркнул, что "ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало". Вместе с тем Путин признался, что обратил внимание на эпизод расследования, в котором говорится о винодельческом бизнесе неподалеку от "дворца".


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URL: https://www.vb.kg/396632
Теги:
Владимир Путин, Россия
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