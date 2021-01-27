Пикеты у Белого Дома. Требуют, чтобы Жээнбеков не участвовал в инаугурации

У Белого дома в Бишкеке сегодня, 27 января, проходит сразу два пикета. Первыми на площадь пришли граждане, которые потребовали распустить VI созыв Жогорку Кенеша. Участники акции считают, что действующий созыв самый слабый в истории Кыргызстана, доказал свою неспособность принимать решения в интересах граждан, кроме того полномочия депутатов давно истекли.

Митингующие считают, что депутаты не имеют морального права называться народными избранниками и принимать решения от имени граждан, так как попросту купили свои мандаты и даже не стесняются в этом признаваться.

Кроме того, на площадь Ала-Тоо вышли женщины, которые выступают против участия экс-президента Сооронбая Жээнбекова в инаугурации Садыра Жапарова. Выступающие считают, что вина за смерти во время пандемии лежит на бывшем президенте. Они уверены, что в 2020 году от COVID-19 умерли более 7 тысяч человек.