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Пикеты у Белого Дома. Требуют, чтобы Жээнбеков не участвовал в инаугурации

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- Екатерина Улитина
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У Белого дома в Бишкеке сегодня, 27 января, проходит сразу два пикета. Первыми на площадь пришли граждане, которые потребовали распустить VI созыв Жогорку Кенеша. Участники акции считают, что действующий созыв самый слабый в истории Кыргызстана, доказал свою неспособность принимать решения в интересах граждан, кроме того полномочия депутатов давно истекли.

Митингующие считают, что депутаты не имеют морального права называться народными избранниками и принимать решения от имени граждан, так как попросту купили свои мандаты и даже не стесняются в этом признаваться.

Кроме того, на площадь Ала-Тоо вышли женщины, которые выступают против участия экс-президента Сооронбая Жээнбекова в инаугурации Садыра Жапарова. Выступающие считают, что вина за смерти во время пандемии лежит на бывшем президенте. Они уверены, что в 2020 году от COVID-19 умерли более 7 тысяч человек.


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URL: https://www.vb.kg/396633
Теги:
митинг, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков
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