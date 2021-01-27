Власти Бишкека намерены ликвидировать публичные дома рядом с Ошским рынком

Мэрия Бишкека намерена навести порядок на Ошском рынке и в его окрестностях. Проблему обсудили накануне, 26 января, в зале заседаний Ленинского акимиата.

В совещении комиссии по ликвидации, пресечению организации притонов и обеспечению общественного правопорядка по периметру ТРК "Ош - Базары" и на территории Ленинского района приняли участие сотрудники УВД района, санитарно-эпидемиологической инспекции мэрии города Бишкек, центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН), УГНС района, МТУ и других районных служб.

В ходе заседания подняли обсудили ликвидацию публичных домов в квадрате улицы Бейшеналиевой, проспекта Чуй, ул. Рыскулова, ул. Павлова.Сотрудникам районного акимиата поручено проводить совместные рейдовые мероприятия по обеспечению порядка на территории района на постоянной основе.

Также для упорядочения размещения объектов сферы обслуживания, ликвидации стихийной торговли, обеспечения защиты прав и интересов потребителей, Ленинский акимиат выдал уведомления о запрете организации стихийной торговли ряду предпринимателей, работающих на обочинах дорог и тротуарах.

Пресс-служба мэрии Бишкека отмечает, что согласно правилам организации торговли на территории города Бишкек, утвержденным постановлением БГК, субъекты торговой деятельности независимо от форм собственности и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельности без образования юридического лица, осуществляют мелкорозничную торговлю после прохождения регистрации в уполномоченных органах и налоговой инспекции по месту их нахождения. Также не разрешается мелкорозничная торговля у зданий органов власти и государственного управления, у памятников культуры, культовых сооружений, на проезжей части автодорог, тротуарах.

В случае не соблюдения вышеуказанных норм законодательства в отношении нарушителей будут применены нормы ст.293 и ст.120 Кодекса КР "О нарушениях".