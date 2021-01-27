"Кто громче всех кричит о кыргызском языке обучают своих детей за границей"

Языковой вопрос сегодня нередко становится средством манипулирования общественным сознанием. Некоторые политики эксплуатируют естественное желание человека говорить на родном языке. Но вы посмотрите, где обучают своих детей те, кто громче кричит о кыргызском языке. Либо в школах с русским языком обучения, либо за границей. Об этом на онлайн-конференции "Сколько государственных языков нужно Кыргызстану?" заявил доктор филологических наук, профессор, директор Института русского языка при КРСУ Мамед Тагаев.

По его словам, русский язык – часть нашего существования, код доступа к любой информации. Если это изменить, то мы лишимся части нашего менталитета. Поскольку речь идет еще и о наших ценностях и миропонимании.

- Некоторые говорят, давайте сделаем английский язык официальным языком. Но исторически так сложилось, что мы приобщились к русскому языку, а Сингапур, к примеру, – к английскому. Это историко-культурное развитие. Конечно, тему государственного языка надо поднимать. Роль и значение кыргызского языка в различных сферах человеческой деятельности – в государственном строительстве, образовании, культуре, экономике, должны быть высоки. Но это не значит, что мы должны отбросить русский язык. Это совершенно неприемлемо. Русский язык, как один из мировых языков, предоставляет гражданам Кыргызстана свою богатейшую ресурсную базу в области науки, образования и технологий. Особенно важен он для молодого поколения, для формирования человеческого капитала. А что такое человеческий капитал? Это, прежде всего – умение и навыки, которые мы получаем благодаря знанию того или другого языка. Имели бы возможность приобщиться к современным знаниям, владея только родным языком? Нет, - подчеркнул Мамед Тагаев.

Отметим, организатором мероприятия выступил Фонд "Евразийцы – новая волна" в партнерстве с Институтом русского языка при Кыргызско-Российском Славянском университете им. Б. Ельцина (КРСУ).

В дискуссии приняли участие общественные деятели, исследователи-аналитики, журналисты, молодежные активисты, преподаватели и студенты вузов республики, а также представители Российского центра науки и культуры в Бишкеке (Россотрудничество).