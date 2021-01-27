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Митинг 5 октября. Пострадавшие написали заявление на Сооронбая Жээнбекова

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- Оксана Гут
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Пострадавшие во время событий 5 октября в Бишкеке требуют привлечь к уголовной ответственности экс-президента Сооронбая Жээнбекова. С таким заявлением граждане обратились к Генеральному прокурору КР Курманкулу Зулушеву.

Для защиты своих прав и интересов они создали Общественное объединение "Героев Октябрьской Народной Революции "Кыргыз Умуту".

"27 января граждане, пострадавшие во время разгона акции протеста 5 октября 2020 года на центральной площади "Ала-Тоо" города Бишкек, обратились в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики с заявлением о привлечении бывшего главы государства Сооронбая Жээнбекова за дачу приказа правоохранительным органам на силовой разгон демонстрантов и лишения его в связи с этим статуса экс-президента страны", - сообщает Ассоциация адвокатов Кыргызстана.

Она же - Ассоциация адвокатов КР - берет на себя юридическое сопровождение по защите прав пострадавших граждан.

"Мы считаем, что в применении насилия против демонстрантов виновен непосредственно сам глава государства Жээнбеков С.Ш., который отдавал преступные приказы на разгон граждан, принимающих участие в мирном митинге за отмену результатов выборов депутатов в Жогорку Кенеш", - написано в заявлении членов Общественного объединения.

Граждане также отметили, что за смерть одного молодого человека - 19-летнего Умутбека Алтынбек уулу - до настоящего времени никто не понес уголовной ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/396639
Теги:
Генеральная прокуратура, митинг, уголовная ответственность, Курманкул Зулушев, Бишкек, Кыргызстан, пострадавшие, Сооронбай Жээнбеков
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