Погода
$ 84.69 - 84.94
€ 102.70 - 103.85

"Русский язык помог открыть таланты Чингиза Айтматова и Касыма Тыныстанова"

118  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Формирование интеллигенции, просветительства в Кыргызстане происходило на платформе русского языка. Он помог раскрыть талант таких великих ученых и писателей, как К. Тыныстанов, М. Мамакеев, Ч. Айтматов и мн. др. Об этом на онлайн-конференции "Сколько государственных языков нужно Кыргызстану?" сообщила директор колледжа Бишкекского государственного университета им. К. Карасаева Дамира Конокбаева.

Она отметила, что сегодня молодежь стремится к получению зарубежного образования.

- Да, на английском языке написано много научной литературы. Но ведь со львиной долей этих трудов молодые люди все равно знакомятся через русский язык. Я владею и государственным, и официальным языками Кыргызстана. Знания о наших обычаях, традициях, воспитании мне передались на моем родном кыргызском языке. Но образование я получила через русский язык. Нельзя развивать один язык в ущерб другому. Наш путь развития связан с билингвизмом и многоязычием, - подчеркнула Конокбаева.

Она отметила, что языковой вопрос в нашей стране очень часто политизируется.

- Но мы не должны забывать, что он напрямую связан и с трудовой миграцией. Многие наши граждане находят работу не только в России, но и в странах СНГ, преимущественно благодаря хорошему знанию русского языка, - добавила Дамира Конокбаева.

Отметим, организатором мероприятия выступил Фонд "Евразийцы – новая волна" в партнерстве с Институтом русского языка при Кыргызско-Российском Славянском университете им. Б. Ельцина (КРСУ).

В дискуссии приняли участие общественные деятели, исследователи-аналитики, журналисты, молодежные активисты, преподаватели и студенты вузов республики, а также представители Российского центра науки и культуры в Бишкеке (Россотрудничество).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396642
Теги:
русский язык, культура, Кыргызстан, Чингиз Айтматов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  