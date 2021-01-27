"Русский язык помог открыть таланты Чингиза Айтматова и Касыма Тыныстанова"

Формирование интеллигенции, просветительства в Кыргызстане происходило на платформе русского языка. Он помог раскрыть талант таких великих ученых и писателей, как К. Тыныстанов, М. Мамакеев, Ч. Айтматов и мн. др. Об этом на онлайн-конференции "Сколько государственных языков нужно Кыргызстану?" сообщила директор колледжа Бишкекского государственного университета им. К. Карасаева Дамира Конокбаева.

Она отметила, что сегодня молодежь стремится к получению зарубежного образования.

- Да, на английском языке написано много научной литературы. Но ведь со львиной долей этих трудов молодые люди все равно знакомятся через русский язык. Я владею и государственным, и официальным языками Кыргызстана. Знания о наших обычаях, традициях, воспитании мне передались на моем родном кыргызском языке. Но образование я получила через русский язык. Нельзя развивать один язык в ущерб другому. Наш путь развития связан с билингвизмом и многоязычием, - подчеркнула Конокбаева.

Она отметила, что языковой вопрос в нашей стране очень часто политизируется.

- Но мы не должны забывать, что он напрямую связан и с трудовой миграцией. Многие наши граждане находят работу не только в России, но и в странах СНГ, преимущественно благодаря хорошему знанию русского языка, - добавила Дамира Конокбаева.

Отметим, организатором мероприятия выступил Фонд "Евразийцы – новая волна" в партнерстве с Институтом русского языка при Кыргызско-Российском Славянском университете им. Б. Ельцина (КРСУ).

В дискуссии приняли участие общественные деятели, исследователи-аналитики, журналисты, молодежные активисты, преподаватели и студенты вузов республики, а также представители Российского центра науки и культуры в Бишкеке (Россотрудничество).