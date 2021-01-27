"Русский язык является необходимым условием гражданского согласия в КР"

Сегодня многие представители титульной нации предпочитают отдавать своих детей учиться именно в школы с русским языком обучения. Что характерно, на данный момент люди начинают относиться к русскому языку не как к государственному языку России, а как к языку, который может им помочь в бизнесе и карьере. Об этом на онлайн-конференции "Сколько государственных языков нужно Кыргызстану?" сообщила доцент Ошского государственного университета Занфира Мискичекова.

Она отметила, что значимость русского языка уже исторически определена для Кыргызстана, так как мы тесно связаны с Россией.

- Еще дальновидная Алайская царица Курманжан Датка видела в этом единении пути выхода из тупика. В Советское время знание русского языка стало символом образованности и культуры в Кыргызстане. Русский язык – язык межнационального общения, он является необходимым условием для гражданского согласия, сохранения политической стабильности в стране. И об этом никогда не следует забывать, - подчеркнула Мискичекова.

Отметим, организатором мероприятия выступил Фонд "Евразийцы – новая волна" в партнерстве с Институтом русского языка при Кыргызско-Российском Славянском университете им. Б. Ельцина (КРСУ).

В дискуссии приняли участие общественные деятели, исследователи-аналитики, журналисты, молодежные активисты, преподаватели и студенты вузов республики, а также представители Российского центра науки и культуры в Бишкеке (Россотрудничество).