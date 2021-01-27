Точка в КР: Куда магнитом тянет таможенников, ученых, туристов, альпинистов

Наш соотечественник Камит Савай, ныне живущий в США, продолжает знакомить людей со всего мира районами Кыргызстана.

Недавно он опубликовал видео и пост на YouTube-канале и в Facebook под заголовком "Благословенный мой Кара-Суу".

На этот раз Савай рассказал про Алайский район Ошской области, "Алай – рай на Земле" - так называется его очередной пост.

"Алайский район с Чон-Алайским районом дважды были единым районом, и дважды разъединялись, теперь у Алайского района своя жизнь: суровый климат, прохладное лето, холодное лето, на пастбищах за сутки можно наблюдать все четыре сезона: утром весна, днем - лето, осень наступает после обеда, а вечером приходит зима.

- Алай - высокогорная местность, самая высокая точка это пик Ленина - 7134 метра, самая низкая точка - 1564 метра в Гульчо. Здесь много перевалов, таких как Чыйырчык, Талдык, Терек-Даван, 40-летие Киргизии, Тон-Мурун и другие.

- Это была стратегически важная территория, где пересекались интересы Китайской, Британской и Российской империй, поэтому границу усиленно охраняла Российская империя, позже - Советский Союз.

- В прошлом по Алаю проходил Великий шелковый путь, торговля была интенсивной. В Ташкенте до сих пор есть Алайский базар.

- Сколько ученых и путешественников, таких как Эллсуорт Хантингтон и барон Маннергейм, были поражены красотами Алая. Благодаря их работам, снимкам миру стала известна Курманжан Датка, открылась природная красота Алая.

- На Алае жили знаменитые Курманжан Датка, Алымбек Датка, Бакал и другие. Отсюда родом многие знаменитости и баатыры кыргызов.

- На Алае жил охотник Бообек, который сбивал солдат Российской империи. Патриоты-герои до последнего боролись против Советской власти, их прозвали "басмачами". Алай был последним из признавших новую власть.

- На Алае всего две долины, Алай и Гульча, а остальные - горы.

-Есть три пирамидальных скалы (вероятно, древние пирамиды) под названием Уч-Добо, которые по красоте не уступают египетским пирамидам, здесь в советские годы фильмы снимали.

- Зеленые пастбища и белоснежные горные вершины, Пик Ленина… Алайская долина, где течет и разливается Красная река, выглядит как пейзаж другой планеты.

- Сотни альпинистов со всего мира ежегодно приезжают на пик Ленина.

- Алай прекрасен, много пастбищ, Сары-Ой, Уч-Чат, Мурдаш, Айлама, Сары-Таш, Марал-Башы и другие. Почти у каждой деревни свое пастбище

- Алай по-прежнему сохранил первозданность, в недрах его полно богатств, сейчас копают уголь. А в ущелье Дангирек-Дере был обнаружен старинный камнедробильный завод.

- Есть курорт Жылуу-Суу с минеральной водой

- Во время Ошских событий алайцы приехали верхом на лошадях и установили стабильность

- Раньше было озеро, где обитали леопарды, а теперь есть село Кабылан-Куль, но ни леопардов там, ни озера нет.

- Есть таможенный пункт на границе с Китаем Иркештам, несмотря на суровые погодные условия, каждый таможенник рвется туда поработать.

- Кто был там раз, его снова и снова, словно магнит тянет обратно.

- Многие ученые выходцы из Сопу-Коргона.

- Современный мыслитель и писатель Кубат Джусубалиев родом из Алая.

- Туристы со всего мира хотят увидеть Алай, они говорят, что "Алайские горы не похожи ни на какие другие горы, в них есть свое очарование, тайна, которая их привлекает"", - так пишет наш соотечественник Камит Савай про Алайский район.