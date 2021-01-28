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В Москве рассказали о выборах президента Кыргызстана и референдуме в КР

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- Евгений Денисенко
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Итогам досрочных выборов президента Кыргызской Республики и референдума по форме правления в КР, состоявшихся 10 января, был посвящен брифинг временного поверенного в делах КР в РФ Айдита Эркина. Брифинг прошел 27 января в Москве в бизнес-центре "Пальмира".

Участие в мероприятии приняли представители дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в РФ, а также ведущих российских СМИ.

Их внимание было обращено на то, что 20 января Центральная избирательная комиссия КР утвердила результаты досрочных выборов главы государства и признала состоявшимся референдум. На выборах уверенную победу одержал кандидат Садыр Жапаров, набравший 79,2 процента голосов избирателей. А предпочтение на всенародном голосование было отдано президентской форме правления.

Айдит Эркин подчеркнул, что по оценкам международных наблюдателей и выборы, и референдум были проведены на высоком организационном уровне, прозрачно, с применением новых технологий идентификации избирателей, исключающих возможность каких-либо фальсификаций. При этом мониторинг досрочных выборов в обоих случаях осуществлялся 333 международными и 13 общественными наблюдателями, аккредитованными Центризбиркомом КР.

Международные организации, направившие наблюдателей, были представлены, в частности, Исполкомом СНГ, Межпарламентской Ассамблеей СНГ, БДИПЧ ОБСЕ, ШОС, Парламентской Ассамблеей ОБСЕ, Парламентской Ассамблеей тюркоязычных стран, Парламентской Ассамблеей стран Европы, Европейским парламентом, Организацией Исламского Сотрудничества и другими.

Временный поверенный также рассказал о работе посольства КР в РФ по организации выборного процесса на территории России, в городах Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Сургут, Красноярск, Иркутск, Якутск, Новосибирск, Владивосток и Южно-Сахалинск. И отметил большую предшествовавшую подготовку, которая включала в себя формирование списков избирателей, доставку из Кыргызстана необходимого оборудования и бюллетеней для голосования, оснащение избирательных участков в соответствии с законодательством КР и условиями страны пребывания.

Непосредственно в день голосования безопасность и порядок обеспечивались как на прилегающих территориях, так и внутри участковых избирательных комиссий. В том числе - с учетом действующих во всем мире санитарных норм и правил в связи с распространением коронавирусной инфекции. В этой связи российской стороне была выражена глубокая благодарность за создание максимально комфортных условий для реализации конституционных прав граждан Кыргызской Республики на территории Российской Федерации.

Информацией об участии миссий международных наблюдателей и выборном процессе в КР поделились депутат Государственной Думы РФ Виктор Заварзин, возглавлявший миссию наблюдателей от МПА СНГ, председатель совета Российского фонда свободных выборов и глава миссии наблюдателей от СНГ Василий Волков, исполнительный директор Российского фонда свободных выборов и участник международного наблюдения за выборами Максим Лесков. Все они отметили качество системы организация голосования и подсчета голосов, а также высокую оценку этих процессов со стороны принявших участие в голосовании кыргызстанцев, представителей международных организаций, политических партий и средств массовой информации. Это, по общему мнению, является подтверждением стабильного и поступательного развития Кыргызской Республики, уверенного продвижения ее по выбранному демократическому пути, повышения политической культуры общества.

В ходе брифинга было подчеркнуто, что приоритетами задачами для страны являются привлечение иностранных инвестиций, развитие промышленной кооперации, продвижение туристического и экспертного потенциалов, а также перспективных экономических проектов. С этой целью посольство организовало здесь же презентацию туристической отрасли Кыргызстана, представило его инвестиционные и экспортные возможности. Вниманию участников брифинга была предложена выставка экспортоориентированной продукции, выпускаемой в республике. А в завершение всех угостили блюдами национальной кыргызской кухни.


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Теги:
выборы, закон, президент, Россия, СНГ, экспорт, Кыргызстан, политика, Садыр Жапаров
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