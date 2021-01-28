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Страны ЕАЭС стремятся восстановить транспортное сообщение

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- Евгений Денисенко
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Евразийская экономическая комиссия работает над проблемой возобновления транспортного сообщения между странами-членами ЕАЭС – Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией. Этому призваны способствовать критерии, выработанные ЕЭК.

Первым шагом, который направлен на создание условий для решения актуальной задачи, в Комиссии назвали утвержденные ею методические рекомендации, цель которых – не допустить распространение COVID-19 при пассажирском железнодорожном сообщении. Документ содержит предложения по организации работы на железнодорожных составах и вокзалах, включая проведение организационных и профилактических мероприятий.

Эти рекомендации разработаны блоком технического регулирования ЕЭК на основе соответствующих санитарно-эпидемиологических требований стран-союзниц, рекомендаций ВОЗ, документов международных и региональных транспортных организаций. И одобрен Советом руководителей уполномоченных органов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств ЕАЭС.

В частности, предусматривается организовывать температурный "входной" контроль, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания и перчатками, обработку рук антисептиком, соблюдать принципы социального дистанцирования и разделения потоков движения пассажиров.

Принятый документ носит рекомендательный характер. С учетом развития санитарно-эпидемиологической ситуации принимаемые в странах Союза меры могут быть изменены, как в сторону ослабления, так и в сторону ужесточения в соответствии с их законодательствами. После рассмотрения на Коллегии ЕЭК предусматрено сделать данный документ открытым – актуальные дополнения будут вноситься применительно к складывающейся обстановке. Также по согласованию с уполномоченными органами намечено продолжить работу, направленную на упрощение условий совершения поездок для пассажиров, прошедших вакцинацию против COVID-19.

Отмечается, что эффективность мер, предпринятых против коронавируса системами здравоохранения в государствах ЕАЭС, начало проведения кампании массовой вакцинации позволяют прогнозировать улучшение эпидемиологической ситуации и ослабление ограничительных мер, в том числе и в транспортной сфере. В связи с этим приобретает все большую актуальность задача обеспечения безопасности граждан при возобновлении необходимого для экономик стран Союза объема пассажирских перевозок.


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URL: https://www.vb.kg/396662
Теги:
ЕАЭС, Кыргызстан
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