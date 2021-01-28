Президент Садыр Жапаров вступил в должность

В Бишкеке проходит торжественная церемония вступления в должность Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

Избранного президента перед зданием филармонии встретил командующий Нацгвардией Кыргызстана. Во время прохода звучали отрывки из эпоса "Манас".

На сцену вышла председатель ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова, зачитала итоги президентских выборов.

Президент Садыр Жапаров принес присягу на кыргызском языке, положив руку на Конституцию страны: "Я, Жапаров Садыр Нургожоевич, вступая в должность президента Кыргызстана, перед Богом и народом Кыргызстана, клянусь справедливо и честно исполнять обязанности президента, соблюдать права граждан, соблюдать нормы Конституции Кыргызстана, сохранять целостность народа и безопасность страны".

Шайлдабекова вручила Садыру Жапарову удостоверение президента КР, штандарт и нагрудной знак президента Кыргызстана.

Среди почетных гостей экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.