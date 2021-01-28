Попасть в Россию теперь можно будет только через Армению и Беларусь

Граждане стран, входящих в Евразийский экономический союз, смогут въехать на территорию России из аэропортов Армении и Беларуси. Распоряжение было размещено накануне, 27 января, на сайте правовой информации России.

Так, согласно документу, с 1 февраля по 1 марта граждане стран ЕАЭС могут попасть на территорию Россию только через аэропорты в Беларуси и Армении и лишь при предъявлении отрицательного теста на коронавирус в приложении "Путешествую без COVID-19".

Принимают граждан стран ЕАЭС 20 аэропортах в Москве, Санкт-Петербурге, Грозном, Екатеринбурге и в других городах.

В состав ЕАЭС входят Казахстан, Россия, Армения, Кыргызстан и Беларусь. МИД Кыргызстана пока не дал разъяснений относительно того, как кыргызстанцы могут попасть в Россию.

Напомним, "Аэрофлот" с 28 марта по 30 апреля отменяет регулярные авиарейсы из Москвы в Бишкек и Ош.