Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 102.70 - 103.85

Попасть в Россию теперь можно будет только через Армению и Беларусь

1669  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Граждане стран, входящих в Евразийский экономический союз, смогут въехать на территорию России из аэропортов Армении и Беларуси. Распоряжение было размещено накануне, 27 января, на сайте правовой информации России.

Так, согласно документу, с 1 февраля по 1 марта граждане стран ЕАЭС могут попасть на территорию Россию только через аэропорты в Беларуси и Армении и лишь при предъявлении отрицательного теста на коронавирус в приложении "Путешествую без COVID-19".

Принимают граждан стран ЕАЭС 20 аэропортах в Москве, Санкт-Петербурге, Грозном, Екатеринбурге и в других городах.

В состав ЕАЭС входят Казахстан, Россия, Армения, Кыргызстан и Беларусь. МИД Кыргызстана пока не дал разъяснений относительно того, как кыргызстанцы могут попасть в Россию.

Напомним, "Аэрофлот" с 28 марта по 30 апреля отменяет регулярные авиарейсы из Москвы в Бишкек и Ош.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396674
Теги:
МИД, Россия, ЕАЭС, Кыргызстан, самолеты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  