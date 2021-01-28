Жапаров мечтает, чтобы Кыргызстан стал экономически развитым и свободным

Экономическое развитие должно осуществляться во взаимосвязи с духовным обогащением народа. Об этом заявил Садыр Жапаров сегодня, 28 января, на торжественной церемонии вступления в должность президента Кыргызской Республики.

"В этот торжественный момент принесения присяги, особенно остро осознаю огромную ответственность перед моим народом - народом с более чем двухтысячелетней историей, который мужественно, неустанным трудом, в непобедимом единстве создавал когда-то на просторах Азии Великую державу - за его настоящее и будущее. Это колоссальная, тяжёлая ответственность. Великие личности, такие как Барсбек-каган и его сподвижники в древние времена, Мухаммед Кыргыз и его соратники в средние века, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков и их единомышленники в современной истории брали ответственность за будущее целого народа", - выступил глава государства.

Также, Садыр Жапаров заявил, что "служить и быть ответственным за судьбу народа" для него превыше всего.

"Народ, который имеет древнюю и славную историю, достоин иметь такое же славное будущее! Вера и надежда людей на лучшее будущее, а также целеустремлённость нашего народа были сильнее опасности пандемии. В итоге восставший народ добился признания недействительными итогов парламентских выборов, отставки президента и правительства. В тяжелейшей ситуации, когда страна оказалась на грани хаоса и беззакония, 5 октября 2020 года ради сохранения национального единства и мира, достижения общей цели мы вместе с народом, взяв ответственность за свою страну, сумели стабилизировать ситуацию. В те дни я был вместе с народом", - отметил президент.

Он констатировал, что люди оказались за чертой бедности, и в поисках лучшей доли тысячи наших соотечественников вынуждены были стать мигрантами.

"То, что этот процесс продолжается до сих пор, это для нас большая трагедия! Обеспечение наших граждан рабочими местами, возвращение тысяч мигрантов-соотечественников на свою родину - это будет одной из основных обязанностей. Для чего необходимо в кратчайшие сроки реализовать крупные проекты Камбар-Атинской, Сары-Жазской ГЭС, Верхне-Нарынского каскада.

Считаю своим долгом сохранить верность заветам наших предков, таких как Долон бий, Бирназар бий, показавших пример священного отношения к родной земле, сохранения сплоченности народа. Хочу особо отметить, я начал свою предвыборную кампанию в Таласе, где совершил обряд поклонения гумбезу Манас, прочитал Коран по Манасу. Там я дал себе клятву, что сделаю всё, чтобы приумножить силу, процветание и славу нашего народа, твёрдо придерживаться идеологии национального единства, оправдать надежды и чаяния моего народа, следовать идеям, провозглашённым нашими отцами - Абдыкеримом Сыдыковым, Жусупом Абдрахмановым, Исхаком Раззаковым", - сказал Жапаров.

По его словам, он, как и все патриоты страны, мечтает, чтобы Кыргызстан стал экономически развитой, динамичной, сильной и свободной страной, где соблюдаются права человека, установлено верховенство закона, а молодёжь с оптимизмом смотрит в будущее.

"Планы по их реализации изложены в президентской программе, основные положения которой опубликованы в ходе предвыборной кампании. Экономическое развитие должно осуществляться во взаимосвязи с духовным обогащением народа. Непрерывное экономическое развитие страны, его культурное возрождение, стабильность возможны только в том случае, если мы сохраним добрососедские и дружественные отношения с ближними и дальними странами", - уверен Садыр Жапаров.