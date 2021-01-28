Президент: Наша цель - создание общества с диктатурой закона

Призываю вас объединиться и вместе открыть новую страницу нашей истории! С таким призывом обратился к кыргызстанцам Садыр Жапаров сегодня, 28 января, на торжественной церемонии вступления в должность президента Кыргызской Республики.

"Наша цель - создание общества с диктатурой закона, где царит справедливость и благосостояние. Предстоящая конституционная реформа также ставит эти цели. Мы стоим перед началом нового исторического этапа. Новый Кыргызстан должен стать страной свободных и благополучных граждан, которые гордясь своей историей, с оптимизмом претворяют в жизнь самые смелые свои мечты", - заявил президент.

При этом он признал, что далёк от мысли, чтобы назвать сегодняшнее положение страны хорошим.

"Мы начинаем выплачивать внешний долг в сумме около пяти миллиардов долларов, накопленных в последние тридцать лет. К 2032 году мы должны выплатить полную сумму внешнего долга. В связи с пандемией коронавируса уменьшился республиканский бюджет. Катастрофическая ситуация сложилась в энергетической отрасли, где имеется долг в сумме 137 миллиардов сомов. Естественно, выход из такой ситуации сопряжён со многими трудностями. Но я убеждён, что вместе с народом, объединив все наши усилия, мы выйдем из этой ситуации! Уважаемые кыргызстанцы, дорогие соотечественники, призываю вас объединиться и вместе открыть новую страницу нашей истории!", - выступил глава государства.