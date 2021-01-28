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Подравшийся с ОМОН на митинге в Москве чеченец пытался сбежать в Латвию

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Уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, подравшегося с бойцами ОМОН на несанкционированном митинге в Москве, задержали в лесном массиве в Палкинском районе Псковской области. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

При себе у него было два компаса и карта, Джумаев двигался в сторону латвийской границы. Во время задержания молодой человек пытался сбежать, однако во время захвата не оказывал сопротивления.

Ранее также стало известно, что после инцидента на акции протеста Джумаев отправился к матери в Псков. В настоящий момент его везут на допрос в Следственный комитет по Москве.

Информация о задержании уроженца Чечни появилась утром 28 января, эти сведения подтвердили источники ТАСС и "Интерфакс" в правоохранительных органах.

По словам родителей Джумаева, он оказался на митинге случайно - они назвали произошедшее неудачным стечением обстоятельств, не связанных с поддержкой Алексея Навального и его политических взглядов.

Депутат Госдумы и советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов 24 января обратился к Джумаеву. В своем видеообращении он призвал уроженца республики в кратчайшие сроки сдаться властям, например чеченским. Также Делимханов пообещал, что Кадыров поможет "решить вопрос с властями".

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Он был арестован 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу "Ив Роше".

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/396684
Теги:
Латвия, митинг, Чечня, Москва
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