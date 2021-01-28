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"Пусть останется Артем Новиков". Народ вступился за нынешнего премьера

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- Виктория Гунгер
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В скором времени в Кыргызстане начнется формирование нового состава правительства. По проекту новой Конституции возглавлять кабмин будет руководитель аппарата президента Кыргызстана. При этом вся ответственность за деятельность правительства ляжет непосредственно на Президента КР. А значит, на этой должности должен оказаться, действительно, профессионал, а не политик. Человек, умеющий работать в сложных условиях экономического кризиса. Ведь именно от его действий будет зависеть дальнейшее будущее государства.

Большинство граждан КР, как выяснилось, выступают за нынешнего и.о. премьер-министра Артема Новикова, аргументируя это тем, что Новиков показал за месяц работы неплохие результаты на этой должности.

"Я за Новикова, хоть кто-то работает"

"Пусть остается Новиков, молодой, перспективный, дайте дорогу молодым"

"Новиков пусть лучше будет. Он хозяйственник, и результаты показал", подчеркивают кыргызстанцы.

Согласны с предложением оставить на посту Артема Новикова и ряд отечественных экспертов.

Так, по словам политолога Марса Сариева, нынешний и.о. премьер-министра продемонстрировал себя, как человек с деловой хваткой и получил высокий рейтинг среди населения.

- За короткий срок он показал, что может быть хорошим администратором. Я пока не вижу кандидатур, которые могут прийти на его место, - отметил VB.KG Сариев.

Политолог напомнил, что Садыр Жапаров сам публично объявил, что он будет предлагать сотрудничество всем кандидатам, которые были претендентами на президентский пост.

- К тому же, до этого во власть были вовлечены те же Тилек Токтогазиев, Эльвира Сурабалдиева и т.д. Поэтому, многие из них сохранят свои посты в новом правительстве. Что касается информации, что во главе кабмина может встать Камчыбек Ташиев, то мне кажется, что правительство должен возглавить человек-хозяйственник, который работал в этом ключе. И Артем Новиков - самая подходящая, на мой взгляд, кандидатура, - резюмировал Марс Сариев.

Стоит отметить, что по мнению отдельных экспертов, должность премьера может занять действующих глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Но не все коллеги-политологи разделяют такую позицию. Часть из них подчеркивает, что для Ташиева уйти из ГКНБ, чтобы возглавить правительство, будет потерей позиций. Поэтому, такая ротация с учетом нынешнего тандема вряд ли возможна.

Во время публикации данного материала источники в правительстве сообщили редакции VB.KG, что вероятнее всего должность премьер-министра займет именно Артем Новиков.


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URL: https://www.vb.kg/396685
Теги:
кадры, правительство, президент, Кыргызстан, Артем Новиков, Садыр Жапаров
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Комментарии
Мнение
28.01.2021, 15:28

На верху конечно виднее.

Но раз за народ встал разговор, позвольте и своем мнение высказать.

Хороший человек еще не гарантия того, что он будет качественным руководителем кабинета министров.

Да, Новиков вполне современный и адекватный специалист, но смущает короткий послужной список на земле, и небогатый жизненный опыт, что очень и очень важно на этом посту.

На фоне предшественников он конечно выделяется. Было бы хорошо ему прежде "помять" бока, отточиться и натаскаться, глядишь лет так через 5-10 будет адекватным со всех сторон на соискание данной должности.

А так больше смахивает на книжного чиновника, вернее ботаника.

Теория без практики это догма!

Желаю ему удачи!

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Болотбек
28.01.2021, 15:32

Да,он и только он. Должны же мы наконец пойти вперед.

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