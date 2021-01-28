"Пусть останется Артем Новиков". Народ вступился за нынешнего премьера

В скором времени в Кыргызстане начнется формирование нового состава правительства. По проекту новой Конституции возглавлять кабмин будет руководитель аппарата президента Кыргызстана. При этом вся ответственность за деятельность правительства ляжет непосредственно на Президента КР. А значит, на этой должности должен оказаться, действительно, профессионал, а не политик. Человек, умеющий работать в сложных условиях экономического кризиса. Ведь именно от его действий будет зависеть дальнейшее будущее государства.

Большинство граждан КР, как выяснилось, выступают за нынешнего и.о. премьер-министра Артема Новикова, аргументируя это тем, что Новиков показал за месяц работы неплохие результаты на этой должности.

"Я за Новикова, хоть кто-то работает"

"Пусть остается Новиков, молодой, перспективный, дайте дорогу молодым"

"Новиков пусть лучше будет. Он хозяйственник, и результаты показал", подчеркивают кыргызстанцы.

Согласны с предложением оставить на посту Артема Новикова и ряд отечественных экспертов.

Так, по словам политолога Марса Сариева, нынешний и.о. премьер-министра продемонстрировал себя, как человек с деловой хваткой и получил высокий рейтинг среди населения.

- За короткий срок он показал, что может быть хорошим администратором. Я пока не вижу кандидатур, которые могут прийти на его место, - отметил VB.KG Сариев.

Политолог напомнил, что Садыр Жапаров сам публично объявил, что он будет предлагать сотрудничество всем кандидатам, которые были претендентами на президентский пост.

- К тому же, до этого во власть были вовлечены те же Тилек Токтогазиев, Эльвира Сурабалдиева и т.д. Поэтому, многие из них сохранят свои посты в новом правительстве. Что касается информации, что во главе кабмина может встать Камчыбек Ташиев, то мне кажется, что правительство должен возглавить человек-хозяйственник, который работал в этом ключе. И Артем Новиков - самая подходящая, на мой взгляд, кандидатура, - резюмировал Марс Сариев.

Стоит отметить, что по мнению отдельных экспертов, должность премьера может занять действующих глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Но не все коллеги-политологи разделяют такую позицию. Часть из них подчеркивает, что для Ташиева уйти из ГКНБ, чтобы возглавить правительство, будет потерей позиций. Поэтому, такая ротация с учетом нынешнего тандема вряд ли возможна.

Во время публикации данного материала источники в правительстве сообщили редакции VB.KG, что вероятнее всего должность премьер-министра займет именно Артем Новиков.