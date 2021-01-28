Эксперт Минздрава РФ: Следующая пандемия может быть разрушительнее нынешней

Следующая пандемия может быть еще разрушительнее, чем нынешняя, если не укреплять инфраструктуру общественного здравоохранения, не создавать системы глобального мониторинга инфекций и не повышать всеобщий охват услугами здравоохранения. Такое мнение в интервью ТАСС высказал заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

"Поэтому наверняка мы знаем, что если не извлечем уроки из пандемии коронавирусной инфекции, не примем решения, подкрепленные определенными ресурсами, то следующая пандемия, которая несомненно наступит, будет еще разрушительнее", - сказал эксперт.

Брико также отметил, что пандемия с одной стороны обострила ситуацию с инфекционными службами у нас в стране, а с другой стороны - способствовала развитию противоэпидемической службы. "Государство должно быть готово на национальном уровне к отражению угроз, связанных с инфекционными заболеваниями. К сожалению, в последние годы эпидемиологии инфекционных заболеваний уделялось недостаточное внимание. Есть шанс, что теперь это изменится", - отметил эксперт.