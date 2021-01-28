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В мечети Бишкека неизвестный украл у мужчины чуть менее 900 тысяч сомов

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- Оксана Гут
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Оперативниками столичной криминальной милиции задержан подозреваемый в совершении крупной кражи в центральной мечети. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

20 января в УВД Свердловского района г. Бишкек с письменным заявлением обратился гражданин О.М. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в этот же день, находясь в центральной мечети по улице Жибек-Жолу, тайно похитили барсетку. Внутри нее были денежные средства в размере 5 тысяч 700 долларов США, 300 тысяч российских рублей и 55 тысяч сомов. Похитители скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района и начато досудебное производство по статье 200 (Кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками отдела по раскрытию имущественных преступлений столичной криминальной милиции на территории города был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи Б.А. 1970 года рождения.

Он доставлен в следственную службу УВД Свердловского района г. Бишкек. При проведении неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, была обнаружена и изъята ранее тайно похищенная барсетка с денежными средствами.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия.


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URL: https://www.vb.kg/396691
Теги:
ГУВД, задержание, кража, мечеть, Бишкек, Кыргызстан
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