Как часто у вас выключают свет?

Только 12,1 процента домохозяйств кыргызстанцев не имели, по данным за 2019 год, проблем с энергообеспечением, сообщил недавно Нацстатком.

За прошлый год данные еще подсчитывают. Но и так все ясно. По официальным данным того же Нацстаткома позапрошлогодней давности, энергетики отключают электричество у 64 процентов кыргызстанцев. Раз в месяц - у 21 процента. Раз в неделю погружение во тьму происходит у 2,9 процента семей. Впрочем, как заверяют власти, нет домохозяйств, где несколько раз в неделю или каждый день отключают электроэнергию. И на том спасибо.

- Когда будет поставлена цель отказаться от плановых отключений вообще, необходимо ведь перебрасывать электроснабжение на соседние трансформаторы на время профилактики? - интересовался в конце прошлого года "ВБ" у пресс– службы национального энергохолдинга ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

Ответ заключался в том, что распредкомпании "Северэлектро", "Ошэлектро", "Востокэлектро", "Джалалабадэлектро" "по возможности проводят работы по перезапитке потребителей".

Причем - внимание! - как заверяет "НЭСК", "профилактические работы зимой не проводятся. В рамках подготовки к осенне–зимнему периоду текущие и капитальные работы проводятся с марта по октябрь. В зимнее время - только аварийные ремонты и устранение дефектов, выявленных при осмотрах и тепловизионном контроле".

То есть никаких профилактических работ с ноября по февраль! Почему же незаметно сокращение числа и продолжительности отключек в эти месяцы по сравнению с периодами с марта по октябрь? Может быть, мы просто недостаточно наблюдательны? Может быть.

Зато совсем недавно наши энергетики широко и торжественно отметили очень круглую дату - 100–летие ленинского плана ГОЭЛРО - электрификации всей огромной советской страны. Про чистую условность и явную неправильность юбилея предпочли не говорить. Ведь широкая электрификация Кыргызстана, как и всей тогдашней Российской империи, началась еще ДО революций 1917 года и ДО Первой мировой войны.

Вот яркий пример. Направленный в Пишпек из Санкт–Петербурга инженер Владимир Васильев (Васильевское шоссе от Бишкека до аэропорта "Манас" названо в честь этого инженера!) еще в 1912 году рассчитал проекты обводнения Чуйской долины, Нарынского каскада ГЭС и прокладки туннеля сквозь Чу–Илийские горы и в том же году сам стал эти проекты электирификации и ирригации осуществлять! Шесть "электрических экскаваторов" (все шесть пережили революцию и в 30–е годы представлялись на "Чирчикстрое" как советская новинка) были выписаны им в 1912 году и уже работали в Пишпекском уезде. Именно тогда началась интенсивная электрификация Северного Кыргызстана. Как символ: в Пишпеке тогда открылся "электрический кинотеатр" "Эдисон".

Однако лучше не спорить о бесспорном. Правда в том, повторим, что электрификация Кыргызстана, всего Семиречья и Туркестана началась задолго до плана ГОЭЛРО. Но лучше оборотиться к более современным проблемам энергетики, чем праздновать юбилеи.

Вот интересные цифры. Уже несколько десятилетий в Кыргызстане на ГЭС уже приходится процентов 90 выработки энергии, остальные проценты - доля ТЭЦ, в основном нашей мощной Бишкекской. Ресурсы же таких источников энергии, как солнечная и ветра, используется лишь на незначительные доли процента. Почему у нас не развиваются технологии возобновляемой энергетики - ни солнечным батареям, ни энергии ветра должного внимания не уделяется? Вот над чем полезно задуматься и срочно принимать меры.

Тоже полезно хотя бы рассмотреть и внедрить у нас в КР опыт друзей–товарищей по ЕАЭС, энергетиков Армении. Там установили более низкий тариф на потребление электричества в ночное время. Многие армянские семьи стали стирать и гладить по ночам. Экономическая выгода и уменьшение дневной перегрузки при пониженных ночных тарифах оказались очевидны.

И дневных отключений электричества в Армении сразу стало меньше. А у нас дневные перегрузки продолжаются. И отключений меньше не становится.