Садыр Жапаров принял заместителя председателя ПАО "Газпром"

Президент КР Садыр Жапаров сегодня, 28 января, принял заместителя Председателя Правления и члена Совета директоров ПАО "Газпром" Виталия Маркелова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждены приоритетные направления сотрудничества, дальнейшие меры по улучшению системы газоснабжения страны.

Глава государства отметил, что "Газпром" вносит большой вклад в развитие газовой отрасли Кыргызстана и выразил благодарность за проводимую работу в данном направлении.

Садыр Жапаров выразил надежду на продолжение конструктивного взаимодействия и подчеркнул готовность к наращиванию взаимовыгодного сотрудничества.

В свою очередь Виталий Маркелов передал поздравления председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера по случаю вступления Садыра Жапарова на должность Президента.

Он сообщил о продолжающемся строительстве газопроводных систем в стране, проинформировал о планах компании на ближайшую перспективу, в том числе по улучшению экологической ситуации в Бишкеке путём газификации домохозяйств и предприятий. Также он отметил, что "Газпром" продолжает реализацию ряда социальных проектов и программ, следуя принципам высокой социальной ответственности.