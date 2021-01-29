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Артем Новиков встретился с председателем коллегии ЕЭК

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- Екатерина Улитина
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И.о. премьер-министра, и.о.первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики Артем Новиков встретился с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем, который прибыл в Кыргызскую Республику для участия в инаугурации президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы наращивания взаимодействий между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе проводимая ЕЭК работа по устранению барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле внутри ЕАЭС.

Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества и реализации проектов в экономической, промышленной и сельскохозяйственной кооперации. Также были затронуты вопросы повестки дня предстоящего заседания Совета ЕЭК и межправительственного совета, запланированного на 5 февраля текущего года в городе Алматы (Республика Казахстан).


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URL: https://www.vb.kg/396705
Теги:
правительство, ЕАЭС, Кыргызстан, Артем Новиков
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