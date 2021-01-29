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Конституционная палата: Люди с ВИЧ могут стать приемными родителями

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- Екатерина Улитина
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Положительный анализ на ВИЧ не может быть поводом для отказа при усыновлении ребенка. Решение об изменении списка заболеваний, при которых человек не может стать приемным родителем, приняла Конституционная палата.

В своем решении Конституционная палата отметила, что усыновление (удочерение) является наиболее предпочтительной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Запрет на усыновление детей людьми с положительным статусом ВИЧ направлен на предупреждение возможного неблагоприятного воздействия таких лиц на жизнь, физическое и психическое здоровье детей.

Однако сегодня общепризнано, что при проведении антиретровирусной терапии качество и продолжительность жизни ВИЧ-положительных людей повышается и практически не отличается от жизни ВИЧ-отрицательных людей. К тому же лицо, которое проходит терапию, достигает нулевой вирусной нагрузки, вследствие чего, не способно инфицировать других людей в бытовых условиях.

Таким образом, оспариваемый пункт 39 Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может быть усыновителем опекуном (попечителем) и приемным родителем, устанавливающий заболевание - ВИЧ/СПИД как основание для отказа в усыновлении (удочерении) детей, оставшихся без попечения родителей, является несоразмерным ограничением права каждого на недискриминацию, гарантированного Конституцией Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/396706
Теги:
ВИЧ/СПИД, усыновление, Конституционная палата
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