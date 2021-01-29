Конституционная палата: Люди с ВИЧ могут стать приемными родителями

Положительный анализ на ВИЧ не может быть поводом для отказа при усыновлении ребенка. Решение об изменении списка заболеваний, при которых человек не может стать приемным родителем, приняла Конституционная палата.

В своем решении Конституционная палата отметила, что усыновление (удочерение) является наиболее предпочтительной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Запрет на усыновление детей людьми с положительным статусом ВИЧ направлен на предупреждение возможного неблагоприятного воздействия таких лиц на жизнь, физическое и психическое здоровье детей.

Однако сегодня общепризнано, что при проведении антиретровирусной терапии качество и продолжительность жизни ВИЧ-положительных людей повышается и практически не отличается от жизни ВИЧ-отрицательных людей. К тому же лицо, которое проходит терапию, достигает нулевой вирусной нагрузки, вследствие чего, не способно инфицировать других людей в бытовых условиях.

Таким образом, оспариваемый пункт 39 Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может быть усыновителем опекуном (попечителем) и приемным родителем, устанавливающий заболевание - ВИЧ/СПИД как основание для отказа в усыновлении (удочерении) детей, оставшихся без попечения родителей, является несоразмерным ограничением права каждого на недискриминацию, гарантированного Конституцией Кыргызской Республики.