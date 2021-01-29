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В Кыргызстане может подорожать алкоголь - повышены ставки акцизного налога

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане повысились ставки акцизного налога на алкогольную продукцию.

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики сообщает, что согласно ежегодному повышению ставки акцизного налога на этиловый спирт и отдельные виды алкогольной продукции, с января 2021 года установлены новые ставки акциза на эти виды продукции.

"Это было сделано в целях гармонизации ставок акцизов в рамках ЕАЭС", - отмечают в ГНС.

В частности, акцизы на водку и ликероводочные изделия, крепленые напитки повышены со 100 сомов до 120 сомов за 1 литр. В 2022 году акциз составит 140 сомов, с 2023 года – 160 сомов.

Ставка акциза на этиловый спирт установлена в размере 120 сомов за 1 литр, ранее эта ставка составляла 100 сомов. В следующие два года акцизный налог будет повышаться на 20 сомов ежегодно.

Акциз на коньяк повышен с 70 сомов до 80 сомов за литр. В 2022 году эта сумма будет составлять 90 сомов за литр, в 2023 году – 100 сомов.

Акциз на слабоалкогольные напитки остался на уровне 200 сомов за литр.


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URL: https://www.vb.kg/396715
Теги:
алкоголь, налоги, цены, Кыргызстан, акциз, ГНС
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