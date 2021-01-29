В Крыму найдена медаль кыргызстанца. Родных просят откликнуться

В Крыму найдена медаль уроженца Кыргызстана времен Великой отечественной войны. В поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш" обратился командир поискового объединения "Крымский рубеж" ДОСААФ России в Крыму Александр Ефанов, который рассказал о том, что недалеко от Симферополя при проведении поискового разведвыхода, была обнаружена медаль. "За боевые заслуги" за номером № 1145209.

- Заказали "пробивку". Удалось установить имя владельца медали и определить, что воин - Архипов Максим Прокофьевич, 1914 г. р. прошел всю войну. Учетная карточка (УК) была послевоенного образца. На сайте Память народа данных о награждении Архипова юбилейной ОВ нет. Значит, кавалер не дожил до 1985 года. Отправлял запрос к вам в Кыргызстан - никакого ответа не получил. Сейчас медаль приведена в порядок. Готова рамка. Осталось найти родственников. Медаль - "потеряшка", потеряна или во время войны или уже после. Он также был награжден и медалью "За отвагу". " – сказал он.

Теперь уже наши поисковики просят отозваться и поискать родных, дальних родственников солдата для передачи им медали. В учетной карточке указан его домашний адрес: Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Панфиловский район, ст. Каинда.