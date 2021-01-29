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Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил Садыра Жапарова

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Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост Президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Франция является приверженцем развития связей между Европейским союзом и Кыргызской Республикой. Ближайшее вступление в силу Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Кыргызской Республикой послужит конкретным доказательством поддержки Европейского Союза и его 27 стран-членов Вашей страны в достижениях на пути к правовому государству, демократии и устойчивому социально-экономическому развитию, с учетом необходимости борьбы с изменением климата.

Пользуюсь случаем, чтобы еще раз подтвердить мое желание продолжать и углублять наше двустороннее сотрудничество как в области политики, так и в области культуры и экономики. Присутствие в Бишкеке Французского института исследований Центральной Азии (IFEAC) является уникальным преимуществом для усиления наших связей в исследовательской области и сотрудничестве в гуманитарных и социальных науках. Помимо этого, Французский альянс в Бишкеке, созданный кыргызской стороной и получающий финансовую помощь из Франции, является основным инструментом продвижения французского языка и французской культуры в Вашей стране, и я рассчитываю на долгосрочную поддержку кыргызских властей в его работе", - говорится в поздравительной телеграмме.


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URL: https://www.vb.kg/396721
Теги:
президент, Франция, Кыргызстан, поздравление, Садыр Жапаров
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