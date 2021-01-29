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Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Садыра Жапарова посетить Туркменистан

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- ВБ
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Садыра Жапарова со вступлением в должность Президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Туркменистан и Кыргызстан связывают многовековые узы дружбы, братства и добрососедства. Существующий высокий уровень доверия и взаимопонимания между нашими странами является прочной основой для конструктивного развития двустороннего сотрудничества.

Сегодня наши государства обладают большим потенциалом для расширения взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Мы готовы и впредь прилагать все усилия, чтобы вывести наши двусторонние отношения на новый высокий уровень.

В этой связи, выражая заинтересованность в дальнейшем развитии и укреплении туркмено-кыргызских отношений, имею честь пригласить Вас посетить Туркменистан с визитом в любое удобное для Вас время.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей ответственной деятельности на посту главы государства, а братскому народу Кыргызской Республики мира, благополучия и процветания", - говорится в поздравительной телеграмме.


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URL: https://www.vb.kg/396723
Теги:
Садыр Жапаров, Туркменистан, Кыргызстан, Гурбангулы Бердымухамедов, поздравление
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