Прикоснись на удачу. Трубочист из Бишкека рассказал о своей работе

Окутанная легендами и воспетая сказочниками старинная профессия трубочиста, оказывается, не канула в прошлое. В нашей столице это ремесло более чем актуально и в настоящее время. Действующий бишкекский трубочист Олег Гаврюшкин рассказал корреспондентам "ВБ" о том, почему над городом царит смог и что делать, дабы дома всегда было тепло.

Без цилиндра, но со щеткой

В Бишкеке еще очень много домов, которые не имеют центрального отопления. Печники–трубочисты как раз и нужны для того, чтобы жители частного сектора не задохнулись угарным газом и не замерзли.

Многие из нас представляют трубочиста из сказки Андерсена - в цилиндре, в черном фраке, с длинной щеткой и лестницей на плече. Но бишкекский трубочист оказался одет в современную удобную одежду спортивного стиля. Олег Гаврюшкин со своим семилетним стажем работы считает, что в его деле удобство одежды немаловажно. Ведь нередко приходится лазить по крышам.

Мы, конечно, попросили Олега показать некоторые элементы его работы. Поскольку в этот день вызовов не поступило, мастер гостеприимно пригласил нас к себе домой. Как выяснилось, пришло время чистить дымоход в его собственной мини–кочегарке.

- Увы, многие вспоминают про печь именно в холода. Как говорится, только когда жареный петух клюнет! При попытке зажечь огонь в очаге хозяин видит, что пламя гаснет, уголь не разгорается, тяги нет, но упрямо пытается разжигать топливо. Почему–то надеется, что засор сам устранится. А в итоге нам экстренно звонят, когда уже дым в дом идет и дышать просто нечем, - говорит Олег.

Как и лет сто назад, орудия труда трубочиста просты и незамысловаты. У Гаврюшкина всегда наготове веревка с привязанным к ней ершом и шаром на конце. Но Олег больше предпочитает работать с жестким тросом с привязанной к нему щеткой.

И вот мастер открывает специальное "ревизионное окошко" в печи и продвигает жесткий трос вглубь трубы. Из отверстия сыплется черная сажа.

- Сажа скапливается в коленах и поворотах труб. В основном это толстый слой нагара и угольная пыль. Для этого в каждой печке должно быть окошко для ревизии, а если его нет, то приходится прорубать. Именно тросом и щеткой удается счищать наиболее проблемные участки. Иной раз большие слои сажи оседают на стенках из–за неправильного устройства трубы. Если, например, она не утеплена. Из–за перепада температур конденсируется влага. На нее собирается сажа. В итоге труба быстро засоряется, - говорит Гаврюшкин.

Как он объясняет, печь нужно обязательно готовить к каждому отопительному сезону. Ведь из–за низкого качества угля происходит сильное засорение. А работа печи не мыслима без хорошо налаженного дымохода. От него зависит не только эффективность работы, но и безопасность обитателей дома.

- Задымление, обратная тяга и, наконец, пожар - все это может произойти в результате непродуманного и безответственного отношения к дымоходу, - очень серьезно предупреждает Олег.

Чтобы проверить, все ли исправно, нужно поджечь в печке листок бумаги. Если дым уйдет в трубу - все нормально, а если идет в помещение, то пора чистить.

Несмотря на свой романтический ореол, ремесло трубочиста довольно рискованное. Например, часто приходится подниматься на крышу. Кстати, как и большинство его коллег, Олег нередко работает без страховки. Увы, случаются неприятности.

- Высоты никогда не боялся. В юности увлекался паркуром - это экстремальный вид спорта, когда люди без страховки перепрыгивают с одной крыши дома на другую, делают опасные трюки с сальто. Так что навыки пригождаются мне в работе. Но никогда нельзя терять бдительность. Три месяца назад неудачно спрыгнул с высоты и повредил ногу. Сам виноват, надо было быть осторожнее, - говорит Гаврюшкин.

К счастью, не всегда есть необходимость лезть на крышу. Иногда достаточно прочистить дымоход снизу. Опытный трубочист по изменившемуся поведению троса в руках понимает, что произошло в недрах дымохода.

Кстати, дымоходы к газовым котлам тоже надо прочищать от ржавчины, которая забивает их иногда толстыми слоями. И лучше профессионала тут никто не справится.

- В природном газе, который подается по бишкекским трубам, нередко много влаги, которая постепенно оседает на трубах и образует ржавчину, - поясняет мастер.

Опасные самозванцы

Сейчас в Бишкеке люди много спорят, что становится главным источником загрязнения городского воздуха. Среди наиболее популярных версий - выбросы ТЭЦ и транспортных средств. Да и поведение тех жителей частного сектора, которые отапливают свои дома не только загрязняющим атмосферу углем, но и ядовитыми и дурнопахнущими при сгорании резиной, тканями и пластиком.

А еще, по мнению Олега Гаврюшкина, в загрязнении бишкекского воздуха во многом виноваты печники–дилетанты. Еще пару лет назад мастеров можно было по пальцам пересчитать, а сейчас социальные сети пестрят объявлениями. Например, есть "умельцы", которые предлагают услуги по очистке дымоходов "с помощью турбинной чистки". Горе–трубочисты используют абсолютно непригодные агрегаты. А именно: пылесосы–воздуходувы, которые предназначены для уборки листьев в парках и скверах. Закинут в трубу такой пылесос, дадут напор воздуха, и окрестности накрывает облако копоти и пыли.

- Это просто халтурщики, которые ничего не знают об устройстве печей. Во–первых, это неэффективная чистка, которая все равно не сможет убрать жесткие засоры. И, во–вторых, с клубами пыли и сажи в атмосферу выбивается большое количество токсичного углерода. После этого сажа долго висит в воздухе, отравляя и соседей, и хозяев дома, - возмущается Гаврюшкин.

Олег - сторонник традиционной механической чистки с помощью инструментов.

- Жаль, но сейчас у нас не учат печному делу. А ведь трубочисту надо квалифицированно пользоваться строительными инструментами, например, болгаркой, сварочным аппаратом, уметь делать кирпичную кладку. Помимо хорошей физической формы, мастеру нужен почти музыкальный слух, который при простукивании помогает находить дымоходные каналы внутри стен, - говорит Олег.

Гаврюшкин даже немного обижается, когда слышит, что его профессия осталась лишь в сказках.

- Ремесло действительно старинное, но очень интересное и непростое. Трубочисты будут нужны до тех пор, пока будут существовать в домах печи и системы отопления, - объясняет мастер.

А поскольку на трубочистов нигде не учат, необходимые знания передаются из поколения в поколение.

- Да уж, главное в нашем деле - это качественные знания. Технические навыки мне передались от отца, он умел сооружать классные печи. И хотя я не берусь за строительство печей, но это дело мне знакомо с малых лет. А трубочистом я стал семь лет назад, уже во взрослом возрасте, благодаря совету матери, которая работала в фирме по бытовым услугам. Она рассказала, что не реже электриков и сантехников люди ищут именно трубочистов. И я решил серьезно осваивать это ремесло, - говорит Олег.

Для того чтобы поставить вдруг забарахлившей печке правильный "диагноз" и вылечить "болезнь", необходимо знать, по возможности, все существующие системы и виды отопления. Вообще, считает наш герой, надо много знать и любить думать!

- Летом я занимаюсь прочисткой систем вентиляции в высотных домах. Нередко они завалены мусором, погибшими птицами и остатками гнезд. А ведь от вентиляции зависит, как дышится в квартирах, насколько хорошо циркулирует воздух, - говорит наш продвинутый трубочист XXI века.

На всякий пожарный

Читателей "ВБ" консультирует офицер управления пожаротушения и пожарной профилактики МЧС Бахтияр Касмалиев:

- К сожалению, в разгар отопительного сезона число происшествий из–за нарушений правил безопасности при эксплуатации отопительных приборов традиционно растет. Неправильное использование котла или печи может привести к пожару и к гибели людей. Именно поэтому дымовые и вентиляционные каналы нужно регулярно проверять и прочищать.

За прошлый год по республике произошло 2 тысячи 778 пожаров. Из них 312 возгораний - именно из–за неисправных печей.

Запомните простые требования:

Перед топкой должен быть установлен топочный лист из стали размером не меньше 50 на 70 сантиметров и толщиной не менее 2 миллиметров. Это предохраняет от возгорания и случайных искр.

Запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, так как может произойти выброс пламени.

Нельзя топить печи с открытыми дверцами и тем более нельзя поручать надзор маленьким детям.

Зола должна обязательно поливаться водой и складываться в специально отведенном месте.

Запрещается сушить на печке вещи и сырые дрова.

Мебель и занавески должны находиться не менее чем в полуметре от печи.

Обязательно надо очищать дымоход от сажи перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца во время отопительного сезона.

Прикоснись на удачу

У многих народов мира трубочист заслуженно считается символом счастья. Того, кто получит его фигурку в подарок под Новый год, а еще лучше - лично повстречается с представителем этой профессии, пожмет ему руку, прикоснется к рукаву или к яркой пуговице на его черной куртке, по поверьям, ждет большая удача.

Корреспондентам "ВБ" повезло: интервьюировали трубочиста как раз в первый день старого Нового года. Считается, что это к удаче.

- А вы слышали, есть примета: если дотронуться до пуговицы трубочиста, то все в жизни будет хорошо. Или это действует только в каких–то других странах? - интересуемся у мастера Гаврюшкина.

- Главное, чтобы трубочист был настоящий, а удачу приносит его работа, - улыбнулся Олег.

Экскурс

Старожилы рассказывают, что во Фрунзе в советские времена работал целый трубопечной отряд в составе десятков печников. У них проводились занятия по всем смежным специальностям, сдавались экзамены на разряды.

Государство не допускало самоучек к небезопасному ремеслу. Неплохой опыт: и сейчас нужно вводить лицензирование для желающих заняться этой важной профессией.