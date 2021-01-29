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"Мэш вам покажет". Первая экскурсия по сказочному дворцу в Геленджике

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- Мария Стрельцова
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Час назад в сети появилось видео-экскурсия по сказочному дворцу в Геленджике. Это, возможно ответ на фильм Навального о "дворце Путина", который набрал более 100 818 500 просмотров.

Корреспонденты Mash первыми побывали там внутри, чтобы узнать, что находится за стенами домика на мысе Идокопас.

Расследование о "дворце Путина" было опубликовано во вторник, 19 января. Первый миллион просмотров фильм набрал через 55 минут после публикации.

В Кремле фильм называли "голословными утверждениями, чушью и компиляцией". Сам Владимир Путин заявил, что ни один из объектов, которые фигурируют в расследовании, не принадлежит и не принадлежал ему или его семье.


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URL: https://www.vb.kg/396730
Теги:
Владимир Путин, Россия
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