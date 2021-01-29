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Ангела Меркель поздравила Садыра Жапарова с вступлением в должность

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- ВБ
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Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель поздравила Садыра Жапарова со вступлением в должность Президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Наши страны уже много лет связывают дружественные отношения, которые мы хотели бы продолжать и углублять. Германия и в будущем будет поддерживать Вашу страну, в частности, в сфере экономического развития и реформ, нацеленных на укрепление правового государства. Желаю Вам сил, здоровья и легкой руки при решении стоящих перед Вами ответственных задач", - говорится в поздравительном послании Ангелы Меркель.


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URL: https://www.vb.kg/396732
Теги:
Германия, Кыргызстан, поздравление, Садыр Жапаров, Ангела Меркель
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