Ангела Меркель поздравила Садыра Жапарова с вступлением в должность

Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель поздравила Садыра Жапарова со вступлением в должность Президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Наши страны уже много лет связывают дружественные отношения, которые мы хотели бы продолжать и углублять. Германия и в будущем будет поддерживать Вашу страну, в частности, в сфере экономического развития и реформ, нацеленных на укрепление правового государства. Желаю Вам сил, здоровья и легкой руки при решении стоящих перед Вами ответственных задач", - говорится в поздравительном послании Ангелы Меркель.