Учителям, попавшим под сокращение, не выплатили компенсации - Омбудсмен

В Нарынской области двум учителям, попавшим под сокращение, отказали в выплате компенсаций. Этим делом занимается представительство Омбудсмена, где отмечают нарушения Трудового кодекса.

С заявлением на имя Акыйкатчы обратились уже бывшие педагоги СОШ "им. Боогачы Н.Т." Т.С и А.Э.. они сообщили, что в сентябре прошлого года, на основании приказа №653/1 от 19 августа 2020 г., они были сокращены в связи с недостаточностью пороговой нагрузки. При этом, после сокращения, им не были выплачены положенные им по закону компенсации. Как отметили заявители, в бухгалтерии данной школы им отказали в выплате компенсаций в связи с их сокращением, сославшись на отсутствие соответствующих средства.

"При изучении и проверке сотрудниками представительства Омбудсмена КР по Нарынской области указанного заявления были выявлены нарушения ряда статей Трудового кодекса КР, а именно: ст. 86 (Выходное пособие), ст. 87. (Льготы и компенсации высвобождаемым работникам) и ст. 366 (Государственные гарантии работникам, уволенным в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников)", - говорится в сообщении Омбудсмена.

Представительство Акыйкатчы по Нарынской области направило запросы на имя начальника областного Центра методического образования Министерства образования и начальнику межрегионального управления по Нарынской области Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.

Из ответа областного Центра методического образования следует, что соответствующие компенсации будут выплачены, в случае предоставления справки из Управления социального развития Ат-Башиского района. В то же время, согласно ответу, полученному из межрегионального управления по Нарынской области Госэкотехинспекции, по вышеуказанному факту была проведена проверка, составлен Акт и вынесено представление о необходимости выплаты Т.С. и А.Э. полагающихся им по закону компенсаций и пособий.

Данный вопрос находится на контроле Представительства Акыйкатчы (Омбудсмена) КР по Нарынской области.