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В Рязанской области в ДТП погиб кыргызстанец

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- Евгений Денисенко
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Смертельное ДТП произошло на федеральной автодороге М-5 "Урал" в Путятинском районе Рязанской области. Погибшим оказался 61-летний гражданин Кыргызстана, управлявший грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Рязанской области, все случилось 28 января около 19.20. По предварительной информации, кыргызстанец не справился с управлением. В результате машина съехала с дороги и опрокинулась на левый бок.

Врачи, приехавшие на место аварии, уже ничем не смогли помочь водителю. От полученных травм он скончался на месте. Не исключено, что трагедии поспособствовали неблагоприятные погодные условия.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Всего, по информации регионального УМВД, за эти сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия. Помимо погибшего кыргызстанца, пять человек получили травмы различной степени тяжести.


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URL: https://www.vb.kg/396738
Теги:
ДТП, Россия, Кыргызстан
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