Депутата Жумалиева заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере

В отношении депутата ЖК Кубанычбека Жумалиева начато досудебное производство по факту мошенничества в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

Финансовой полицией начато досудебное производство по заявлению иностранного инвестора гражданина Германии "Б.Ф.", по факту мошенничества в особо крупном размере со стороны депутата Жогорку Кенеша КР Кубанычбека Жумалиева и других лиц, которые войдя к нему в доверие получили оборудование стоимостью 1 миллион долларов США, оплатив при этом лишь 200 тысяч долларов США.

Как стало известно, гражданином Германии "Б.Ф." на сумму 1 млн долларов США поставлено оборудование для розлива минеральной воды согласно контракту, заключенному им с ОсОО "А.Ю.К.", директором которой является М.С.М. - близкий родственник К.Жумалиева. После чего по устному требованию самого К.Жумалиева инвестором поставлено оборудование в адрес другого ОсОО "С.К.", директором которого также является аффилированное с депутатом лицо – Ж.Э.С.

В результате противоправных действий указанных лиц зарубежной компании "М.Г.БВ" в лице гражданина Германии "Б.Ф." причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 800 тысяч долларов США.

28 января текущего года в порядке статьи 98 УПК КР по подозрению в совершении преступления задержан и водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек директор ОсОО "А.Ю.К." - М.С.М..

Сегодня, 29 января 2021 года, также в порядке статьи 98 УПК КР задержан директор ОсОО "С.К." - Ж.Э.С.

Кроме этого, 29 января 2021 года в связи с тем, что имелись опасения, что подлежащие изъятию предметы и документы, представляющие значение для данного дела, из-за промедления могли быть утрачены, повреждены или уничтожены, проводятся неотложные обыски в офисах указанных фирм, расположенных на территории ВУЗа, принадлежащего семье Жумалиевых.

В настоящее время ведется следствие.