МПА СНГ сообщила о значимых для Содружества шагах кыргызских коллег

Сразу несколько ратификационных законопроектов, содействующих укреплению сотрудничества государств СНГ в разных сферах, рассмотрено депутатами Жогорку Кенеша Кыргызстана. Об этом проинформировала Межпарламентская Ассамблея государств Содружества на своем сайте.

В частности, как сообщается, был обсужден во втором чтении законопроект "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года" (подписан 20 июля 2018 года в Баку). Предполагается, что принятие этого документа наладит межгосударственный обмен информацией о похищенных автомобилях на территории стран Содружества и тем самым усилит борьбу с кражами транспортных средств.

Также рассмотрен в первом чтении проект закона, предусматривающий ратификацию Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 30 ноября 2000 года" (подписан 25 октября 2019 года в Москве).

Еще один проект закона, обсужденный депутатами Жогорку Кенеша, - "О ратификации Соглашения между правительствами Кыргызстана и Казахстана о сотрудничестве в области миграции". Документ предусматривает регулирование миграционных процессов, пресечение фактов двойного гражданства, организацию борьбы с незаконной миграцией. Ратификация соглашения, как подчеркнуто, позволит повысить эффективность сотрудничества двух стран в данной сфере.

Кроме того, депутаты КР проголосовали за ратификацию Соглашения о сотрудничестве в области топогеодезического и навигационного обеспечения вооруженных сил государств СНГ.