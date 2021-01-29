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В Хабаровске осудили кыргызстанца, виновного в ДТП со смертельным исходом

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- Евгений Денисенко
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В Хабаровске суд вынес вердикт в отношении трудового мигранта из Кыргызстана. Ему было предъявлено обвинение в том, что, работая здесь водителем маршрутного автобуса, он 23 октября 2020 года насмерть сбил женщину.

Как сообщают местные СМИ, погибшей оказалась 47-летняя журналистка Наталья Мичурина. В тот роковой вечер она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Однако была сбита автобусом и погибла на месте.

По словам водителя, поскольку было уже темное время суток и шел дождь, он не заметил пересекавшего перекресток человека. Однако проведенная в ходе следствия экспертиза доказала виновность обвиняемого, который начал движение еще при красном для него свете.

В дальнейшем он признал свою вину и помогал расследованию. Суд учел положительные характеристики, наличие на иждивении детей и престарелых родителей, а также позицию сестры Натальи Мичуриной, которая не настаивала на максимальном наказании.

В итоге суд приговорил кыргызстанца к двум годам колонии-поселения и лишил его водительских прав на два года.


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URL: https://www.vb.kg/396741
Теги:
ДТП, Россия, суд, Кыргызстан
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