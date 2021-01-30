Национальные валюты стран ЕАЭС привлекательны для бизнеса

Повышение роли национальных валют ЕАЭС в международных расчетах – так называется новый аналитический доклад Евразийского банка развития. В докладе, который был презентован в онлайн-формате 28 января, подчеркивается значение этих валют для развития бизнеса внутри ЕАЭС, экономик стран-партнеров.

Спикерами в презентации выступили главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) и Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР, его средствами управляет данный банк)) Евгений Винокуров и начальник отдела макроэкономического анализа и статистики Проектного блока ЕАБР Наталья Лаврова. В докладе, как отмечается, ведущие экономисты и аналитики ЕАБР постарались ответить на ряд важных для развития Союза вопросов. В том числе - какие изменения роли национальных валют ЕАЭС произошли за последние годы в региональной и мировой валютной системе, каковы механизмы укрепления этой роли, каковы цели политики дедолларизации на пространстве ЕАЭС, какова валютная структура денежных переводов физических лиц?

Как сообщается, на сегодняшний день доля национальных валют ЕАЭС в обслуживании мировой торговли составляет лишь около 2 процентов. Но внутри Союза достигнуты весомые успехи – уже 74 процента взаимной торговли осуществляется в национальных валютах. Так что есть потенциал дальнейшего роста и этим необходимо воспользоваться.

В этой связи заявлено, что основа привлекательности нацвалют - это стабильная растущая экономика с опережающий ростом торговли, а также экономика с стабильной денежно-кредитной политикой. Участникам рынка выгоднее работать с той валютой, которая стабильна. И нацвалюты стран ЕАЭС - валюта, по которой обеспечена настолько глубокая ликвидность, что можно не принимать риски, связанные с техническими моментами обслуживания торговли.

По словам Евгения Винокурова, государственная политика может играть важную роль в продвижении национальной валюты, хотя фундаментально наиболее весомыми факторами являются рост ВВП и опережающий рост внешней торговли. Вместе с тем, одним из основных препятствий для усиления роли национальных валют стран ЕАЭС остаются проблемы в макроэкономической плоскости. Прежде всего выделяются сохраняющиеся высокие транзакционные издержки использования нацвалют, что связано с низким уровнем диверсификации экономик, относительно слабой макроэкономической стабильностью в ряде стран региона и недостаточным уровнем развития финансовых рынков.

"Фундаментально повышение роли национальных валют в ЕАЭС и мире может быть обеспечено устойчивым экономическим ростом, опережающим ростом внешней торговли, диверсификацией товарной структуры экспорта и денежно-кредитной стабильностью", - подчеркивает Евгений Винокуров. На уровне технических инструментов аналитики ЕАБР выделяют задачи, касающиеся финансовых рынков, бирж и функционирования платежных систем.