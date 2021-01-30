В ОДКБ определили планы на текущий год

В Объединенном штабе ОДКБ состоялись консультации по плану совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на 2022 год. Консультации проходили в течение двух дней в режиме видеоконференции, с участием представителей военных ведомств всех стран-партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, под общим руководством заместителя начальника Объединённого штаба ОДКБ генерал-майора Сергея Куприка

В ходе совещания обсуждались командно-штабные, специальные и совместные учения с силами и средствами разведки, материально-технического обеспечения, с Коллективными силами оперативного реагирования, Коллективными авиационными силами, Миротворческими силами ОДКБ, а также с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР).

Также были рассмотрены вопросы проведения тренировок оперативного состава Центра кризисного реагирования ОДКБ и национальных органов, уполномоченных на взаимодействие с ним, мероприятия совместной подготовки военных кадров и международного военного сотрудничества с государствами, не входящими в ОДКБ, и другими международными организациями.

"Мероприятия, предусмотренные планом, направленны на повышение готовности сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ к выполнению задач по предназначению. Совместная плодотворная работа позволила выработать согласованные позиции по всем рассматриваемым вопросам. Обсуждены все предложения и замечания, поступившие по проекту плана от министерств и ведомств государств – членов ОДКБ, содержание документа доработано", – отметил, подводя итоги, генерал-майор Сергей Куприк.

Согласованный проект документа теперь будет направлен на рассмотрение Постоянного совета ОДКБ, сообщили в пресс-центре организации.