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В ОДКБ определили планы на текущий год

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- Евгений Денисенко
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В Объединенном штабе ОДКБ состоялись консультации по плану совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на 2022 год. Консультации проходили в течение двух дней в режиме видеоконференции, с участием представителей военных ведомств всех стран-партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, под общим руководством заместителя начальника Объединённого штаба ОДКБ генерал-майора Сергея Куприка

В ходе совещания обсуждались командно-штабные, специальные и совместные учения с силами и средствами разведки, материально-технического обеспечения, с Коллективными силами оперативного реагирования, Коллективными авиационными силами, Миротворческими силами ОДКБ, а также с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР).

Также были рассмотрены вопросы проведения тренировок оперативного состава Центра кризисного реагирования ОДКБ и национальных органов, уполномоченных на взаимодействие с ним, мероприятия совместной подготовки военных кадров и международного военного сотрудничества с государствами, не входящими в ОДКБ, и другими международными организациями.

"Мероприятия, предусмотренные планом, направленны на повышение готовности сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ к выполнению задач по предназначению. Совместная плодотворная работа позволила выработать согласованные позиции по всем рассматриваемым вопросам. Обсуждены все предложения и замечания, поступившие по проекту плана от министерств и ведомств государств – членов ОДКБ, содержание документа доработано", – отметил, подводя итоги, генерал-майор Сергей Куприк.

Согласованный проект документа теперь будет направлен на рассмотрение Постоянного совета ОДКБ, сообщили в пресс-центре организации.


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URL: https://www.vb.kg/396743
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