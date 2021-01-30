Брал деньги с дольщиков и скрывался. В Бишкеке задержан подозреваемый

Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в совершении мошенничества. Об этом сообщили в УВД Ленинского района.

Как уточняется, 22 октября 2020 года в УВД Ленинского района Бишкек с письменным заявлением обратился гражданин А.Н. с просьбой принять меры в отношении директора одной из компаний расположенных в Бишкеке, который 14 сентября 2019 года примерно в 14:00 часов, находясь возле одного из домов по улице Токтогула, под предлогом, что заявитель будет участником долевого участия в строительстве жилого многоэтажного дома, составил фиктивный договор на трехкомнатную квартиру с правом собственности на имя гражданки Ж.А. .

В итоге он завладел денежными средствами в сумме 50 тысяч долларов США, но, не выполнив обещанного, скрылся.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района и начато досудебное производство по статье 204 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики.

- Оперативниками криминальной милиции УВД Ленинского района на территории столицы задержан подозреваемый Б.У., 1969 года рождения. В порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики он водворен в ИВС. Ленинским районным судом Бишкека в отношении подозреваемого избрана мера пересечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1, сроком на два месяца. Надо отметить, что в милицию поступило еще десять письменных заявлений граждан с просьбой привлечь задержанного Б.У. к ответственности за совершение аналогичных преступлений. Общий ущерб в данное время устанавливается, - говорится в информации.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности задержанного к другим фактам преступлений.

- Внимание! Граждане, пострадавшие от преступных действий злоумышленника и владеющие какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (312) 352-947, 0 (312) 654-494, 0 (700) 911-119 и 102., - добавили в УВД Ленинского района.