Новиков дал Минсельхозу срок до 1 февраля

И. о. премьер–министра и первого вице–премьер–министра Артем Новиков потребовал от Минсельхоза перехода к новым условиям работы, ко внедрению инноваций, к повышению урожайности выращиваемых высокодоходных культур.

А конкретно до 1 февраля надо предусмотреть выделение дополнительных средств в размере порядка 400 миллионов сомов на лизинг сельскохозяйственной техники.

Об этом Новиков говорил в ходе совещания по обсуждению вопросов подготовки к весенне–полевым работам.

Необходимо решать вопросы в части агропромышленной кооперации и кластеризации. Речь идет о пяти направлениях: мясном, молочном, интенсивном садоводстве, рыболовстве и ягодных культурах. Климат позволяет по некоторым культурам получать урожай дважды в год.

В этом году предусматривается увеличить объем посевных площадей на 6,5 тысячи гектаров, которые ранее не были задействованы. Увы, ежегодно около 50 тысяч га остается незадействованными! Учитывая ситуацию с продбезопасностью, это непозволительная роскошь.

Необходимо проверить все объекты ирригации, просчитать объем водных ресурсов с учетом увеличения объема посевных площадей. Стратегически необходима программа по реабилитации систем водоснабжения с учетом потребностей водной отрасли.

Нет времени на раскачку, скоро начнутся весенне–полевые работы. Потому откладывать принятие соответствующих решений для успешного прохождения весенне–полевых работ нельзя.

По информации Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, на стадии одобрения находится проект "Финансирование сельского хозяйства–9". В этом году на субсидирование процентных ставок для предоставления льготного кредитования выделяется 1,1 миллиарда сомов. Это позволит обеспечить фермеров льготными кредитами на сумму более 6 миллиардов сомов.

Решено рассмотреть возможность возвращения к системе районирования со специализацией районов по производству отдельных видов продукции. Будет ускорено внедрение технологий для отслеживания фактического объема посевов сельскохозяйственных культур на всей территории КР.

По итогам совещания Минсельхозу поручено опять–таки до 1 февраля доработать проект постановления правительства по проведению весенне–полевых работ.