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Инвесторы готовы вложиться в обогащение угля в Кыргызстане

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- Виктория Гунгер
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И.о. Равшанбек Сабиров обсудил с представителями компании "Хэмптон Ресурс" актуальные вопросы развития электроэнергетической отрасли страны. Об этом сообщили в Правительстве КР.

В ходе встречи компания "Хэмптон Ресурс" представила проект эффективного развития энергосистемы Кыргызстана.

Согласно презентации, для обеспечения эффективной энергетической безопасности, устойчивой и стабильной работы энергосистемы Кыргызстана необходимо реализовать пять основных задач:

- введение эффективного тарифного и ценового регулирования на электроэнергию и тепло для увеличения внутреннего спроса на энергоресурсы;

- выведение сбыта электроэнергии и тепла из ведения распределительных компаний для создания конкуренции на розничном рынке;

- внедрение инновации в угольную отрасль для повышения качества топлива, путём строительства обогатительной фабрики по глубокой переработке угля (энергетический полукокс). Перевод всех котельных и электрических станции республики на местное обогащенное угольное топливо;

- строительство участка железной дороги Балыкчи - Каракече - Минкуш с поэтапной электрификацией всей отечественной железной дороги;

- строительство мини-ТЭЦ на базе всех действующих котельных.

Представители компании также предлагают внедрить инновации в угольную отрасль. В частности, улучшить качество отечественной угольной продукции за счёт установки на севере и юге страны фабрики по глубокой переработке угля (энергетический полукокс и кокс), не только как топливо для ТЭЦ и котельных установках, но и как производство экспортной продукции конечного потребления с высокой добавленной стоимостью, основанных на прогрессивных технологиях.

"Установка фабрики по глубокой переработке угля имеет два конечных продукта - энергетический полукокс, кокс и летучие продукты. Её необходимо установить рядом с угольным месторождением, где отпускная цена угля на разрезах составляет 15-20 долларов за тонну.

Энергетический полукокс и кокс используют, как легко загорающееся бездымное твёрдое топливо, в энергетике и быту. Рыночная цена только одного продукта компенсирует все эксплуатационные затраты всего производства. Сжигать на тепловых станциях компания предлагает только энергетический полукокс, кокс применять в металлургии, а летучие продукты - экспортировать. Предлагается перевести потребления Бишкекской ТЭЦ в дальнейшем ТЭЦ-2, Ошскую ТЭЦ и другие котельные на высококалорийный полукокс, полностью отказаться от зависимости импортного угля, газа и мазута. В произведённом полукоксе почти не содержатся смолистые вещества. То есть, он без всякой очистки пригоден для бездымного сжигания на ТЭЦ и котельных. Нет промышленных стоков и прочих факторов загрязнения окружающей среды. Радикально улучшается экологическая обстановка", - рассказали они, отметив, что с предлагаемыми инновациями увеличатся налоговые поступления в бюджет страны.

Вместе с тем, облегчается транспортировка угля на ТЭЦ города Бишкек и для других потребителей, так как вес угля после обогащения уменьшается более чем в 2 раза. При этом калорийность также увеличиваются примерно в два раза. Реализуется возможность создания длительного хранения запасов и резервов топлива.

Представители компании также предлагают строительство участка железной дороги Балыкчы – Каракече – Минкуш с поэтапной электрификацией всей Кыргызской железной дороги. Это позволит обеспечить перевозку угля железнодорожным транспортом с месторождения Кара-Кече на ТЭЦ города Бишкек, котельные ЖКХ и других потребителей. Кроме того, снизить транспортную составляющую себестоимости продукции, значительно уменьшится деформирование и разрушение автомобильной дороги участка Балыкчи-Каракече-Минкуш.

В презентации также говорилось о строительстве мини ТЭЦ на базе всех действующих котельных. Комбинированные мини-ТЭЦ используют отводимое тепло для отопления и приготовления горячей воды и пара, их общий КПД составляет 95,0% и втрое выше, чем при раздельной выработке электроэнергии и тепла. Установить микро турбины для выработки электроэнергии для мини-ТЭЦ можно на все действующие котельные системы Кыргызтеплоэнерго (134 котельных, 43 000 абонентов) и Бишкектеплоэнерго (66 котельных, 34 000 абонентов). Построить с нуля в самых дальних и труднодоступных районах страны, создав дополнительные производства и рабочие места на местах, переведя в перспективе всех абонентов республики на автономное теплоснабжение.

"Хэмптон Ресурс" отмечает, если Правительство Кыргызстана одобрит данный проект, то вышеперечисленные задачи, решатся без бюджетного финансирования за счёт привлечённых инвестиции и инвесторов. Их реализация начнется с марта текущего года.

Заслушав информацию, и.о. вице-премьер-министра подчеркнул, что одной из основных задач Правительства является обеспечение устойчивого экономического роста и развития электроэнергетической отрасли.

"За годы независимости страны Правительством сделано многое для того, чтобы привлечь инвестиции в электроэнергетическую отрасль Кыргызстана. Учитывая то, что развитие энергетики важно для как для самого государства, так и населения, инвесторов, бизнеса. Для нас важно, чтобы решение основных задач в данном секторе привело не только к значительному увеличению производства электрической и тепловой энергии, но и заложило основу для стабильного и устойчивого экономического роста страны", - заключил Равшанбек Сабиров.


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URL: https://www.vb.kg/396756
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