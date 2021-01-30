Эльвира Сурабалдиева встретилась с Послом РФ в КР Николаем Удовиченко

Исполняющая обязанности вице-премьер-министра Кыргызской Республики Эльвира Сурабалдиева встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Кыргызской Республике Николаем Удовиченко. Об этом сообщает Правительство КР.

В рамках встречи стороны обсудили комплекс актуальных вопросов кыргызско-российского сотрудничества в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта.

В частности, Эльвира Сурабалдиева и Николай Удовиченко обменялись мнениями по вопросам вакцинации населения от COVID-19, обучения кыргызских студентов в высших учебных заведениях Российской Федерации и возможной организации методических курсов для повышения квалификации учителей образовательных школ.

И.о. вице-премьер-министра выразила признательность российской стороне за оказанную гуманитарную помощь, финансовую поддержку и содействие в противодействии распространения коронавирусной инфекции.