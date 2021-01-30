В Бишкеке задержаны наркоторговцы с тремя килограммами гашиша

Криминальной милицией ГУВД Бишкека была получена оперативная информация, что на территории Чуйской области действует устойчивая преступная группировка, которая занимается перевозкой и сбытом наркотических средств по исправительным колониям столицы и Чуйской области. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

Как отмечается, данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье 267 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК Кыргызской Республики.

- При реализации оперативной информации и проведения соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, примерно в 14:00 часов дня, возле пресечения улиц Тоголок Молдо – Витебской была остановлен автомобиль марки "Хонда-Одиссей", под управлением гражданина Т.Н. 1986 года рождения. В салоне автомобиля также находились двое граждан, Б.О., 1989 года рождения и У.А., 1987 года рождения. В ходе осмотра данного автомобиля на заднем сидении салона обнаружена сумка черного цвета внутри которого находились два больших пакета со специфическим запахом дикорастущей конопли общим весом около 3 килограммов. Кроме этого, в ходе личного досмотра у гражданина Б.О., в кармане куртки обнаружены маленькие пакеты, внутри которых находилось вещество со специфическим запахом дикорастущей конопли весом около 9 граммов, - информируют в ГУВД.

Уточняется, что все изъятые вещества были направлены на экспертизу ОКЦ МВД КР, согласно полученным результатам, являются смолой каннабиса, гашишем.

В соответствии со статьей 98 УПК Кыргызской Республики подозреваемые Б.О. и У.А. водворены в ИВС ГУВД столицы.