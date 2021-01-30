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Назван вероятный владелец дворца в Геленджике

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- Бакыт Стамов
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Дворец в Геленджике принадлежит одной из транспортных компаний. Об этом журналисту телеканала "Россия 1" Александру Рогаткину рассказал сотрудник ЧОП, охраняющий объект.

Охранник уточнил, что не является сотрудником спецслужб. Также он заявил, что за десять лет работы на объекте ни разу не видел президента Владимира Путина.

Ранее Рогаткин поделился, что ему известно о подготовке специальной пресс-конференции, в ходе которой пожелавший пока не раскрывать свое имя собственник заявит свои права на дворец. В том же репортаже говорилось, что объект станет очень дорогим отелем на 16 номеров.

Видео с первой экскурсией по дворцу в Геленджике появилось ранее 29 января. Один из строителей особняка согласился провести экскурсию для журналистов с условием, что съемка займет не более часа. Репортерам не удалось узнать предназначение здания, а также имена владельцев.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/396765
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