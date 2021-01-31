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Пенсионеры ЕАЭС теперь смогут перемещать свои выплаты по месту проживания

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- Евгений Денисенко
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Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС, которое вступило в силу с 1 января 2021 года, является долгожданным. Это один из тех документов, который охватывает очень широкий круг граждан. Так охарактеризовал данное соглашение член Коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков.

Он констатировал постоянное увеличение количества трудящихся, которые переезжают на работу внутри ЕАЭС, что продолжается и в период пандемии. Так, даже в условиях коронакризиса, по словам министра, в России со стороны ее госорганов "очень ясно был проартикулирован запрос на привлечение трудовых мигрантов", особенно в строительную отрасль, ЖКХ. И новое соглашение не только уравнивает в пенсионных правах таких людей с гражданами страны трудоустройства, но и поспособствует легализации мигрантов.

Теперь при уходе на пенсию будет учитываться и их стаж работы в странах ЕАЭС. А значит, мигранты непосредственно заинтересованы в легальном трудоустройстве, оформлении своих трудовых отношений в соответствии с законом. Ведь отсутствие отчислений в пенсионный фонд негативно отразится на их собственных пенсиях. Тогда как пенсионный стаж, который лежит в основе формирования пенсионных прав во всех государствах ЕАЭС, отныне станет суммироваться, если граждане за свою жизнь проработали, как минимум, в двух из стран Союза.

Еще один важный момент - соглашением предусмотрен экспорт пенсии. То есть сам человек по своему выбору определяет, хочет ли он получать пенсию в стране постоянного проживания или стране гражданства. И тогда, то, что он заработал в другой стране, будет ему экспортироваться.

Данное соглашение было подписано в Санкт-Петербурге 20 декабря прошлого года в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета. Работа над его проектом проводилась Евразийской экономической комиссией совместно с государствами-партнерами – Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией с 2014 года.


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URL: https://www.vb.kg/396768
Теги:
пенсии, Россия, ЕАЭС, Кыргызстан
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