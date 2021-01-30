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На ярмарке в Бишкеке продавцы завышают цены (видео)

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- Бакыт Басарбек, Мария Стрельцова
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В Бишкеке на сельскохозяйственной ярмарке продают продукты питания по более высоким ценам, чем было ранее объявлено Минсельхозом. Цены сравнил корреспондент редакции VB.KG.Также соответствующее видео появилось в соцсетях.

Если на прошлой неделе цены на ярмарке в Бишкеке были низкими по сравнению с ценами на рынке и в магазинах, то на этот раз они были почти идентичными, а в некоторых случаях и выше. Не исключено, что ярмарками решили воспользоваться перекупщики.

К примеру, ранее заявлялось, что яблоки на ярмарке будут стоить 30-50 сомов, но судя по фотографии цена на этот продукт достигает 90 сомов. Картошка должна стоить 22-23 сома, на ярмарке она стоит 30 сомов. Морковь – 20 сомов, на ярмарке – 30 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/396771
Теги:
продовольствие, цены, ярмарка, Бишкек
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