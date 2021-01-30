Дело Зилалиева. В суд просят вызывать Сапара Исакова

Недавно на судебном процессе адвокат Дуйшенбека Зилалиева подняла вопрос о том, для чего предназначались найденные в банковской ячейке 1 млн долларов. Именно на них в качестве вещдока ссылается следствие, обвиняя экс-вице-премьера в "Незаконном обогащении".

По словам Зилалиева, часть найденных средств предназначались на предвыборную кампанию экс-президента КР Сооронбая Жээнбекова.

Был информирован об их назначении и бывший премьер-министр Сапар Исаков.

- Чтобы поставить точку в этой вопросе, необходимо для пояснений вызвать в суд Сапара Исакова и Сооронбая Жээнбекова. Они должны дать ответ о предназначении указанных средств. Так как сейчас при упоминании обвинения Зилалиеву все припоминают именно эти деньги. В итоге невиновный человек отвечает за чужие, в прямой смысле, деньги. Поэтому, так важно допросить этих свидетелей. Особенно желательно Сапара Исакова, -подчеркнула на судебном процессе Таалайгуль Токтакунова.