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Дело Зилалиева. В суд просят вызывать Сапара Исакова

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- Азиз Осмонов
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Недавно на судебном процессе адвокат Дуйшенбека Зилалиева подняла вопрос о том, для чего предназначались найденные в банковской ячейке 1 млн долларов. Именно на них в качестве вещдока ссылается следствие, обвиняя экс-вице-премьера в "Незаконном обогащении".

По словам Зилалиева, часть найденных средств предназначались на предвыборную кампанию экс-президента КР Сооронбая Жээнбекова.

Был информирован об их назначении и бывший премьер-министр Сапар Исаков.

- Чтобы поставить точку в этой вопросе, необходимо для пояснений вызвать в суд Сапара Исакова и Сооронбая Жээнбекова. Они должны дать ответ о предназначении указанных средств. Так как сейчас при упоминании обвинения Зилалиеву все припоминают именно эти деньги. В итоге невиновный человек отвечает за чужие, в прямой смысле, деньги. Поэтому, так важно допросить этих свидетелей. Особенно желательно Сапара Исакова, -подчеркнула на судебном процессе Таалайгуль Токтакунова.


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URL: https://www.vb.kg/396772
Теги:
Сапар Исаков, Сооронбай Жээнбеков, Дуйшенбек Зилалиев, суд, уголовное дело
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