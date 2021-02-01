В КР прошли международные соревнования по горнолыжному спорту

На горнолыжной базе "Орловка" прошли международные соревнования по горнолыжному спорту. В них приняли участие спортсмены Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. На счету наших экстремалов всего лишь одна бронзовая медаль.

Турнир был проведен для получения лицензий на Олимпиаду–2022 в Пекине.

Как сообщила корреспонденту "Вечернего Бишкека" технический делегат Международной ассоциации горнолыжного спорта Инна Крыленко (Москва), условия для проведения ответственных соревнований в "Орловке" соответствуют мировым стандартам, здесь можно проводить даже чемпионаты Азии.

Конечно, лицензионные соревнования, или как их еще называют FIS–старты, могли пройти и в другой стране, но весь мир, по словам, Инны Крыленко сейчас закрылся из–за пандемии, а в Кыргызстане эпидемиологическая ситуация позволяет проводить международные соревнования. Во всяком случае - на свежем воздухе.

Априори лидером турнира считалась сборная Казахстана. Соседи десантировали в "Орловку" более 30 опытных горнолыжников, которые регулярно завоевывают медали на континентальных соревнованиях. К нам они приехали с единственной целью - завоевать как можно больше зачетных баллов для получения путевок в Пекин.

Сборная Узбекистана состояла из шести человек. Но, как показали состязания, эта команда была отнюдь не из статистов, а мастеровитых соперников, которые тоже сумели завоевать драгоценные зачетные баллы и медали.

В сборной Таджикистана оказалось только два спортсмена. Путь в "Орловку" получился для них долгим - они потратили на дорогу три дня, ведь авиасообщения между нашими странами пока не возобновились.

В кыргызской дружине тоже лишь два спортсмена, которые имеют реальные шансы попасть на Олимпийские игры в Поднебесную: Ольга Полюткина и Максим Гордеев. Ольга - опытная горнолыжница, участвовала во многих крупных международных соревнованиях и завоевывала на них медали различного достоинства. Но последние два года она не выступала по семейным причинам, старты в "Орловке" стали для нее возвращением в большой спорт.

В связи с этим более перспективным на сегодняшний день считают каракольца Максима Гордеева, который получает олимпийскую стипендию как самый сильный горнолыжник нашей страны.

Но сейчас успешнее выступила Ольга Полюткина. В дисциплине специальный слалом она завоевала бронзовую награду. Не исключено, что она сможет добиться олимпийской путевки.

А вот Максим Гордеев остался без медалей. В некоторых видах программы соревнований он занимал четвертое - пятое места, а в других разделах даже совершал падения на трассе и не доезжал до финиша.

Подводя итоги своему выступлению, он объяснил, что из–за отсутствия соревнований он находится далеко не в самой лучшей форме, а потому допустил во время спусков немало технических ошибок, но время для их устранения, по словам Гордеева, у него еще есть.

При таком раскладе, неудивительно, что дружина Казахстана завоевала больше всех медалей и стала лидером соревнований. Кроме взрослых спортсменов, в турнире приняла участие большая группа юных горнолыжников из Бишкека, Каракола, Нарына и Орловки. Ребята не могли из–за своего возраста бороться за олимпийские лицензии, но зато получили возможность повысить мастерство в соревновании с опытными спортсменами. И это отлично удалось 14–летней Альбине Ивановой из Каракола. Юная горнолыжница сумела показать достойный результат в нескольких дисциплинах и даже приблизиться к группе победителей турнира. Специалисты прочат Альбине Ивановой блестящую спортивную карьеру.

Но главный тренер сборной Кыргызстана Игорь Борисов не разделяет этого оптимизма.

- Нас, горнолыжников, государство не замечает, - отметил он, - мы действуем только благодаря помощи международной федерации и спонсоров. Чемпионаты страны, которые федерация вынуждена проводить только своими силами, Госагентство по спорту даже не включает в свой календарь соревнований. С таким отношением невозможно удачно выступать даже в чемпионатах Азии, а о победах в первенствах мира и на олимпиадах приходится только мечтать.