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Президент Садыр Жапаров заложил первый кирпич под строительство школы

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- Мария Стрельцова
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Президент Садыр Жапаров заложил первый кирпич под строительство школы в комплексе "Ынтымак-билим", завершение которой предполагается к новому учебному году – до сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Сейчас у нас нет права на отдых, ведь каждый сегодняшний день для Кыргызстана равен веку. Мы дали клятву трудиться днем и ночью во благо народа, который ждет улучшений, и мы оправдаем эти надежды", - заявил Жапаров 31 января в ходе ознакомления с ходом строительства образовательного и культурно-оздоровительного комплекса "Ынтымак-билим" в селе Мыкан Аламудунского района Чуйской области.

"Пусть первый кирпич, заложенный здесь, станет символом начала строительства по всей стране. Наши двери для инвесторов, партнеров и союзников будут всегда открыты", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Работы по строительству комплекса "Ынтымак-билим" финансируются Всемирной ассамблеей мусульманской молодежи. В комплекс входит школа на 500 ученических мест, спортивный зал, ФАП, административное здание, мечеть, футбольное поле и игровая площадка.

Глава государства в своем выступлении перед местными жителями выразил признательность за поддержку его кандидатуры на президентских выборах, отметив, что приложит все свои усилия для того, чтобы оправдать оказанное доверие и вывести страну на путь устойчивого развития.

Также он выразил благодарность Всемирной ассамблее мусульманской молодежи за содействие в строительстве социальных объектов в столь непростое для Кыргызстана время.

Глава государства отметил, что после инаугурации провел встречи с рядом инвесторов, которые выразили готовность оказывать содействие в капитальной реконструкции аварийных школ по всей стране.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что руководство страны, используя зарубежную помощь и внутренние источники, в течении ближайших двух лет постарается решить проблемы, связанные с детскими садами, школами и ФАПами.


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URL: https://www.vb.kg/396790
Теги:
Садыр Жапаров
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