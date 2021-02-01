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Первую школу турецкий фонд "Маариф" откроет в Бишкеке

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- Мария Стрельцова
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Состоялась встреча и.о. министра образования и науки КР Алмазбека Бейшеналиева с директором фонда "Маариф" в Центральной Азии г-ном Хусну Бирджаном. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Основным вопросом встречи стала деятельность фонда "Маариф" в КР, проводимая по итогам подписания 10 ноября 2020 года в г. Анкара Соглашения между Министерством образования и науки Кыргызской Республики и Турецким фондом "Маариф" по открытию и функционированию частных образовательных организаций в Кыргызской Республике.

Представитель турецкой стороны проинформировал, что со стороны фонда ведется вся необходимая работа по подготовке открытия в новом учебном году первой общеобразовательной школы Фонда "Маариф" в Кыргызской Республике. Планируется открытие школы в г. Бишкек, где обучение будет вестись согласно государственным стандартам и на кыргызском языке. Будут созданы соответствующие условия как для учащихся, так и для учителей, большинство которых, согласно условий Соглашения будут граждане Кыргызской Республики.

Открытие такой школы внесет еще один большой вклад в развитие и укрепление кыргызско-турецких отношений в области образования, говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/396795
Теги:
Министерство образования, Турция, школа, Бишкек
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