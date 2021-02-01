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В соцсетях кыргызстанцы выступают в поддержку и.о. министра образования

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- Мария Стрельцова
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В соцсетях кыргызстанцы со вчерашнего дня начали выступать в поддержку и.о. министра образования и науки Алмазбека Бейшеналиева. Среди них Жакшылык Матанов - президент федерации "Спорт Стекинг", гражданский активист, основатель учебного центра "Интеллект" и этнолагеря для детей, был кандидатом в депутаты парламента осенью 2020 года. Он со своей страницы в Фейсбук рассказал о проделанной работе Бейшеналиева в качестве министра за эти 3,5 месяца.

По словам Матанова, за это время удалось достигнуть определенных положительных результатов:

- Сократили документацию, которую от руки писали учителя средней школы.

- Проводится инвентаризация всех нормативно-правовых актов, связанных с образованием и наукой (законы, постановления, приказы)

- Написана и утверждена концепция образования, отсутствовавшая более 20 лет.

- Создан ответственный учебный центр для повышения качества школьных учебников.

- Созданы электронная школа и центр цифрового контента. Данный проект получил поддержку Всемирного банка в виде гранта на 4 млн долларов.

- Впервые в Кыргызской Республике руководители учебных заведений будут проходить аттестацию.

- Ведется работа по увеличению квоты для студентов на обучение за рубежом

- Из бюджета выделено 299 млн сомов на возврат дополнительных категориальных льгот учителям, исключенным в 2009 году.

- Ведется работа с Англией по привлечению гранта на 152 млн и Объединенными Арабскими Эмиратами - на 5 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/396799
Теги:
Министерство образования
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