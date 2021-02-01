Задержанный младший брат замглавы МВД возместил государству 20 млн сомов

В связи с содействием следствию и возмещением ущерба в доход государства, изменена мера пресечения уже экс-прокурору Улукбеку Омурзакову. Об этом сообщает пресс-служба АКС ГКНБ КР.

Как ранее сообщалось, в ноябре 2020 года в рамках досудебного производства по подозрению в рейдерском захвата угольного месторождения ОсОО "Жолчырак" из числа причастных лиц был задержан старший прокурор прокуратуры Ошской области Улукбек Омурзаков.

В ходе следствия Омурзакову и другим лицам судом Первомайского района г. Бишкек была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО ГКНБ КР.

При проведении следственно-оперативных мероприятий была доказана причастность задержанных лиц к незаконной добыче угля на территории месторождения ОсОО "Жолчырак".

"30 января 2021 года в связи с содействием следствию и возмещением ущерба государству в сумме 20 миллионов сомов, мера пресечения Улукбека Омурзакова до окончания следствия и судебного разбирательства была изменена на домашний арест. Кроме этого, Омурзаков написал заявление об увольнении из органов прокуратуры КР по собственному желанию", - отмечают в АКС ГКНБ.